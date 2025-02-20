CEO UniCredit заявил, что разрешение конфликта на Украине поможет группе быстрее уйти из РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа UniCredit может ускорить свой уход из России в случае прекращения военного конфликта на Украине, заявил глава UniCredit Андреа Орчел газете Financial Times.

UniCredit входит в число европейских банков с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International. Группа предпринимает попытки уйти из России с 2022 года.

Орчел заявлял, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отмечал, что UniCredit не собирается продавать актив по любой цене. Продажу Юникредит банка осложняет его попадание в перечень кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции.

Орчел заявил, что приверженность цели покинуть российский рынок остается неизменной. "Мы не можем развернуться назад", - сказал он.

Глава группы отметил, что договоренности по Украине могут позволить UniCredit получить более выгодные условия продажи. "Если политика изменится, наши возможности продать (Юникредит банк - ИФ) на более привлекательных условиях повысятся, потому что для обеих сторон произойдет нормализация ситуации", - сказал Орчел, добавив, что это ускорит выход группы с российского рынка.

ЕЦБ в апреле 2024 года направил ряду европейских банков требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России.

В 2025 году UniCredit планировал сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро. Уже по итогам 2024 года три из четырех целей группа достигла. Так, кредитный портфель на конец прошлого года сократился до 1 млрд евро, депозитный портфель - до 0,9 млрд евро, объем трансграничных рисков - до 0,3 млрд евро. Единственным пунктом плана, который группа не смогла выполнить досрочно, стал объем трансграничных платежей, которые в четвертом квартале, наоборот, выросли до 9,8 млрд евро с 9,1 млрд евро.

UniCredit более чем на 50% сократил розничный бизнес в России (из расчета количества клиентов) и стремится к полному сворачиванию бизнеса, говорилось в презентации группы по итогам отчетности за 2024 год.

Российский бизнес UniCredit в 2024 году заработал чистую прибыль в размере 577 млн евро (снижение на 13,4% по сравнению с предыдущим годом), при этом общая прибыль группы за год составила 9,3 млрд евро. Ожидается, что к 2027 году доля российского бизнеса в структуре чистой прибыли группы будет незначительной.

Юникредит банк по итогам 2024 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", сократив объем активов по РСБУ почти на 30%, до 799,5 млрд рублей. Чистая прибыль банка в прошлом году составила 40,8 млрд рублей, снизившись на 30%.