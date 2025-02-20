Поиск

CEO UniCredit заявил, что разрешение конфликта на Украине поможет группе быстрее уйти из РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа UniCredit может ускорить свой уход из России в случае прекращения военного конфликта на Украине, заявил глава UniCredit Андреа Орчел газете Financial Times.

UniCredit входит в число европейских банков с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International. Группа предпринимает попытки уйти из России с 2022 года.

Орчел заявлял, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отмечал, что UniCredit не собирается продавать актив по любой цене. Продажу Юникредит банка осложняет его попадание в перечень кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции.

Орчел заявил, что приверженность цели покинуть российский рынок остается неизменной. "Мы не можем развернуться назад", - сказал он.

ЭкономикаUniCredit отчитался о досрочном выполнении целей по сворачиванию бизнеса в РФ на 2025 годЧитать подробнее

Глава группы отметил, что договоренности по Украине могут позволить UniCredit получить более выгодные условия продажи. "Если политика изменится, наши возможности продать (Юникредит банк - ИФ) на более привлекательных условиях повысятся, потому что для обеих сторон произойдет нормализация ситуации", - сказал Орчел, добавив, что это ускорит выход группы с российского рынка.

ЕЦБ в апреле 2024 года направил ряду европейских банков требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России.

В 2025 году UniCredit планировал сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро. Уже по итогам 2024 года три из четырех целей группа достигла. Так, кредитный портфель на конец прошлого года сократился до 1 млрд евро, депозитный портфель - до 0,9 млрд евро, объем трансграничных рисков - до 0,3 млрд евро. Единственным пунктом плана, который группа не смогла выполнить досрочно, стал объем трансграничных платежей, которые в четвертом квартале, наоборот, выросли до 9,8 млрд евро с 9,1 млрд евро.

UniCredit более чем на 50% сократил розничный бизнес в России (из расчета количества клиентов) и стремится к полному сворачиванию бизнеса, говорилось в презентации группы по итогам отчетности за 2024 год.

Российский бизнес UniCredit в 2024 году заработал чистую прибыль в размере 577 млн евро (снижение на 13,4% по сравнению с предыдущим годом), при этом общая прибыль группы за год составила 9,3 млрд евро. Ожидается, что к 2027 году доля российского бизнеса в структуре чистой прибыли группы будет незначительной.

Юникредит банк по итогам 2024 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", сократив объем активов по РСБУ почти на 30%, до 799,5 млрд рублей. Чистая прибыль банка в прошлом году составила 40,8 млрд рублей, снизившись на 30%.

UniCredit Андреа Орчел Юникредит банк Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС выделит Молдавии 200 млн евро до конца апреля в рамках помощи на 1,9 млрд евро

ЕС выделит Молдавии 200 млн евро до конца апреля в рамках помощи на 1,9 млрд евро

Что случилось этой ночью: четверг, 20 февраля

Фондовые индексы США слабо выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фондовые индексы США слабо выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Стармер поддержал решение Зеленского не проводить президентские выборы во время конфликта на Украине

Стармер поддержал решение Зеленского не проводить президентские выборы во время конфликта на Украине

Французский премьер преодолел очередной вотум недоверия в парламенте

Французский премьер преодолел очередной вотум недоверия в парламенте

Вэнс предостерегает Зеленского от публичной критики в адрес Трампа

Вэнс предостерегает Зеленского от публичной критики в адрес Трампа

Трамп заявил, что Зеленскому следует поторопиться с урегулированием кризиса

Военная операция на Украине

Путин сообщил о пересечении войсками РФ границы с Украиной в Курской области

Абхазия намерена сохранить поставки мимозы в РФ на уровне прошлого года

Абхазия намерена сохранить поставки мимозы в РФ на уровне прошлого года

Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5885 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });