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FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону
Фото: Omar Marques/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия разрабатывает проект реформ бюджета Евросоюза, который позволит направить больше средств на укрепление обороны союза, сообщает Financial Times со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

В этом плане "звучит призыв к более "амбициозному" бюджету с точки зрения его размера и структуры, чтобы удовлетворить возросшие потребности в отношении расходов на оборону и погашения крупных долгов", сказано в публикации.

В ЕК отметили, что речь идет о беспрецедентных изменениях в бюджете, поскольку "статус-кво больше не вариант". В комиссии полагают, что нынешние механизмы по распределению средств слишком забюрократизированы и медленны.

FT отмечает, что треть общего бюджета ЕС уходит на сельскохозяйственные субсидии, треть - на помощь наименее развитым регионам, треть - на спектр других задач, от зарплат чиновникам до помощи иностранным государствам.

Теперь в ЕК хотят собрать вместе 50 прежних программ расходов в три крупных фонда, которые дадут властям больше гибкости при реагировании на разные вызовы. Из одного фонда средства пойдут на нужды государств союза. ЕК согласует "план для каждой страны с ключевыми реформами и инвестициями", причем национальные правительства отныне получат больше власти в определении направлений, на которые пойдут деньги из фонда. Это затронет и те проекты, которые ранее Брюссель согласовал с региональными и местными органами власти. Предполагается, что переговоры Брюсселя с национальными правительствами по поводу трат упростят процесс, облегчат задачу надзора за тем, как тратятся деньги. Но в ЕК хотят, чтобы мнение местных властей тоже принимали во внимание.

Второй фонд - для увеличения конкурентоспособности - должен способствовать росту инвестиций в важнейшие отрасли и в общие проекты Евросоюза. Третий фонд, обеспечивающий выполнению задач во внешней политике, должен "лучше согласовываться со стратегическими интересами" ЕС.

По данным FT, эти два фонда должны привести к более значительным, чем раньше, тратам ЕС на трансграничные проекты в сфере обороны.

Ожидается, что новые предложения ЕК представит 12 февраля. Для их одобрения требуется согласие всех 27 стран ЕС.

Евросоюз Еврокомиссия
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