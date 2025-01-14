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Международная климатическая группа NZAM остановила работу для ревизии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Международная отраслевая климатическая группа Net Zero Asset Managers (NZAM) сообщила о приостановке деятельности для пересмотра своих инициатив с целью приведения их в соответствие с нормативными требованиями и ожиданиями клиентов в различных юрисдикциях, обслуживаемых инвестиционными компаниями.

До завершения ревизии с сайта группы будут удалены данные о ее участниках и затрагивающие их исследования.

Основанная в декабре 2020 года NZAM объединяет управляющие активами компании, поддерживающие стратегии по выходу на нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году и соответствующие инвестиции. Реализация таких стратегий позволит существенно снизить финансовые риски, связанные с изменением климата, и повысить долгосрочную ценность инвестиционных активов, говорится на сайте группы.

Ранее в 2025 году из состава NZAM вышла американская инвестиционная компания BlackRock. В письме, подписанном вице-президентом BlackRock Филиппом Хильдебрандом, говорится, что членство в группе "вызывало недопонимание в отношении практики BlackRock" и сделало компанию объектом "юридических запросов со стороны различных властей".

Год назад от членства в NZAM отказалась инвесткомпания Vanguard.

BlackRock NZAM Филипп Хильдебранд Vanguard
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