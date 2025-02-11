Рынок акций РФ поднялся к 3020 п. по индексу МосБиржи после локальной коррекции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос после локальной коррекции из-за фиксации прибыли игроками в связи с опасениями, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины может оказаться более продолжительным, чем ожидалось ранее; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $76,8 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 3020 пунктов после утренней просадки в район 2980 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+3%) и ПАО "Группа Позитив" (+3,1%), аутсайдерами стали акции "РусГидро" (-7,3%) из-за возможного моратория на выплату дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3018,02 пункта (+0,2%, минимум сессии - 2982,61 пункта), индекс РТС - 992,4 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 февраля, составил 95,8024 руб. (-97,97 копейки).

Вечером в понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели.

Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (пройдет 14-16 февраля в Мюнхене - ИФ), а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Подорожали также акции "Магнита" (+2,7%), "Эн+ груп" (+2,6%), "префы" "Транснефти" (+2,3%), бумаги "Совкомфлота" (+2,2%), "МТС" (+2,1%), ОК "Русал" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), акции "НОВАТЭКа" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Газпром нефти" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Акции "РусГидро" упали до 0,5385 рубля, уровня 2-недельной давности.

Как сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 года в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании. Вместо выплат акционерам (62,5% "РусГидро" принадлежит Росимуществу, 12,37% - ВТБ, 9,61% - компании En+) средства предлагается направить на погашение заимствований, привлеченных в рамках рефинансирования кредитов входящей в "РусГидро" "Дальневосточной генерирующей компании", а также на финансирование инвестпрограммы. Экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд рублей.

Также подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Татнефти" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,4%), бумаги ВТБ (-0,1%).

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% - до 132,9 млрд руб. по сравнению со 115,1 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка. Рентабельность капитала в январе 2025 года составила 22,2%, увеличившись с 20,7% в январе 2024 года.

"Благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержании качества кредитного портфеля нам удалось достичь двузначного роста прибыли", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи утром откатился в район 2980 пунктов, однако ближе к вечеру покупатели вернули его выше 3000 пунктов. Негативом выступили крепкий рубль и сообщения западных СМИ о том, что план Трампа по урегулированию на Украине еще не готов.

Мировые рынки во вторник в основном умеренно просели, поскольку риски эскалации торговых войн и более медленного снижения процентных ставок беспокоят инвесторов. В среду состоится второе отчетное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Главная статистика дня - январский индекс потребительских цен США. Ежемесячный отчет опубликует ОПЕК. Росстат в среду вечером представит недельные данные по динамике потребительских цен.

"Инвесторы продолжат следить за валютным и сырьевым рынками, а также, конечно, за новостным фоном, связанным с геополитикой. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 февраля - 2925-3025 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, новости о длительности разработки американского плана привели лишь к локальному снижению российского рынка акций, индекс МосБиржи все же смог закрепиться выше 3000 пунктов. Сдерживающим фактором роста остается локально укрепляющийся рубль.

"Норникель" после выхода финансового отчета днем ранее теряет капитализацию. За 2024 год выручка компании снизилась на 13%, EBITDA потеряла 25% (рентабельность снизилась на 7%), а свободный денежный поток потерял 31% и составил $1858 млн. При этом скорректированный FCF оказался существенно меньше - $335 млн. Довольно сильно выглядят акции Сбера после выхода отчета по РСБУ за январь. "Хэндерсон" (+2%) неплохо отчитался за январь: выручка выросла на 23,2% и достигла 1,7 млрд руб. "Аэрофлот" раскрыл операционные результаты за январь: рост пассажиропотока замедлился до 1,9% г/г, а занятость кресел снизилась на 0,9%, до 86%, отмечает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций вышел в "плюс" и обновил очередной годовой пик благодаря геополитическим надеждам, а индекс РТС приблизился к 1000 пунктам за счет укрепления рубля.

Акции производителя алюминия "Эн+ груп" второй день подряд растут на высоких объемах без очевидных фундаментальных причин, что указывает на риски разворота. Котировки во вторник поднялись до максимума с июня 2024 года. Возможно, бумаги наряду с "Русалом" поддерживает стабильность цен на алюминий, которые после ввода Трампом мировых пошлин на металл в размере 25% остаются недалеко от пиков текущего и прошлого года, немногим ниже $2700 за тонну. Влияние американских пошлин на глобальные цены на алюминий при этом может быть неоднозначным: с одной стороны, основные его поставщики в США (Канада, ОАЭ и Китай) могут в ответ повысить цены, но на остальных рынках в связи с перераспределением поставок конкуренция может усилиться и оказать давление на котировки, считает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единой динамики. Покупки, несмотря на экономические и политические риски, сохранялись в европейских акциях, в то время как американский рынок перед выходом в среду инфляционных данных и выступления Пауэлла выглядел более осторожно. Российский рынок пытался развить восходящее движение, но ощутил некоторую неуверенность в рублевом сегменте в ожидании геополитических новостей. Следующее важное сопротивление для индекса МосБиржи находится в районе 3060 пунктов. Инвесторам, однако, не стоит забывать о необходимости полагаться на конкретные новости и важности ограничения рисков, заключила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, индексы в США накануне выросли на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он введет дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%.

Российский рынок акций во вторник открылся снижением после того, как вечером в понедельник администрация Трампа приостановила свой мирный план по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Тем не менее, утренняя просадка к вечеру была выкуплена, индекс МосБиржи вернулся выше рубежа 3000 пунктов. Бумаги "РусГидро" упали после того, как "Коммерсантъ" сообщил, что правительство РФ рассматривает запрет на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 года для стабилизации финансов компании, отметил Иванов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (Япония не работала в связи с празднованием Дня основания государства, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), улучшились настроения в Европе (индексы CAC 40, DAX подросли на 0,2-0,4%, FTSE топчется на уровне понедельника), стабильны США (индексы к 18:50 МСК изменились менее чем на 0,1%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю импортируемую в страну сталь и алюминий, сообщает Trading Economics.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала необоснованными введенные США пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы и пообещала ответные меры Евросоюза.

"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", - говорится в опубликованном во вторник заявлении главы Еврокомиссии (ЕК).

В Еврокомиссии пока не комментируют, какие конкретные шаги будут предприняты для реализации заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об ответных мерах Брюсселя на пошлины США.

Федеральная резервная система (ФРС) не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената Конгресса США. В среду Пауэлл также будет выступать в Палате представителей.

Цены на нефть

На нефтяном рынке во вторник цены растут третью сессию подряд после падения до минимумов с начала года на прошлой неделе, поддержку оказывают опасения возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $76,75 за баррель (+1,2% и +1,6% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $73,11 за баррель (+1,1% и +1,9% в понедельник).

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+10,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,1%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+7,6% и +3% "префы"), "Саратовэнерго" (+4,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+4,5%).

Подросли акции ПАО "Сегежа Групп" (+2,6%) после известий, что президент РФ Владимир Путин высказался за поддержку российских лесопереработчиков, испытывающих сложности с поставками своей продукции на экспорт.

"Нужно поддержать тех, кто работает в этой сфере, имея в виду, что есть сложности на мировых рынках и с реализацией продукции. Поэтому нам, конечно, нужна переработка внутри страны, что, собственно говоря, отвечает нашим стратегическим целям", - сказал он на рабочей встрече с главой Калужской области Владиславом Шапшой.

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (+0,5%), одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, 12 февраля обсудит вопрос о дивидендах за 2024 год, о созыве годового собрания акционеров и др.

Снизились акции ПАО "Инарктика" (-5%), ПАО "Бурятзолото" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 101,66 млрд рублей (из них 14,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,39 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 7,09 млрд рублей на акции ПАО "Группа Позитив").