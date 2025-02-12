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Рыбопромышленники РФ планируют увеличить производство сурими до 85 тыс. т в 2025 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году может увеличить производство сурими (сырье для выпуска так называемых "крабовых палочек") до 85 тыс. тонн с 70,8 тыс. тонн в 2024 году. Новым рынком сбыта этой продукции может стать Индия, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышлеников (ВАРПЭ).

Согласно сообщению ассоциации, власти Индии приняли решение снизить с 30% до 5% базовую таможенную пошлину на мороженую рыбную пасту (сурими). К тому же в конце прошлого года Россия и Индия утвердили форму экспортного сертификата и теперь индийский рынок открыт для российских рыбопромышленников.

"Это хорошая новость для российских рыбаков, которые активно наращивают выпуск сурими. В прошлом году мы произвели 70,8 тыс. тонн сурими из минтая, в планах на этот год - увеличить производство минимум до 85 тыс. тонн, - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, процитированный в пресс-релизе. - В сегменте сурими из свежей дикой рыбы мы конкурируем только с США, но более короткое логистическое плечо с Индией дает нам преимущество. Поэтому есть все шансы завоевать этот рынок. Тем более мы знаем, как это сделать: всего за несколько лет российские рыбаки добились лидерства на рынках Китая и Южной Кореи".

Как прогнозирует Зверев, за счет развития переработки минтая в море и на береговых заводах РФ будет наращивать выпуск сурими. С учетом того, что потребность внутреннего рынка в этой продукции уже полностью удовлетворена, к 2030 году российские рыбопромышленники смогут увеличить экспорт до 80 тыс. тонн, это показало исследование ассоциации.

Глава ВАРПЭ также отметил, что, помимо сурими, российские рыбопромышленники заинтересованы в поставках и другой продукции на индийский рынок. "Индия является крупным процессинговым центром, и мы могли бы снабжать его качественным диким сырьем для последующей переработки. Речь идет о мороженом минтае, треске, лососевых и пелагических видах рыб. С учетом растущего спроса Индии на премиальные морепродукты видим потенциал поставок дикой креветки, кальмара, гребешка. Перспективны для экспорта также субпродукты и рыбная мука", - сказал он.

При этом Зверев добавил, что завоевать долю на индийским рынке российским рыбопромышленникам будет непросто: импортная пошлина для всех поставщиков снижена лишь на сурими, а у конкурирующих стран-экспортеров рыбопродукции, в первую очередь у Норвегии и Исландии, есть таможенные преференции.

ВАРПЭ Всероссийская ассоциация рыбопромышленников Индия
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