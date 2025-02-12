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Суд вновь отложил предварительное рассмотрение иска Амурского ГПЗ к Linde

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв в предварительном заседании по иску Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) к Linde из-за пожаров на установках, дата следующей встречи сторон в суде осталась открытой, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Представитель Linde заявил, что в деле отсутствуют доказательства о надлежащем извещении ряда ответчиков в США и Германии, отметив, что соответствующие уведомления должен направить суд.

Суд, заслушав доводы сторон по этому вопросу, принял решение пока не озвучивать дату следующего заседания, отметив, что рассмотрение дела продолжится в течение года. Дата будет опубликована позднее.

Суд дважды по ходатайству истца запрашивал сведения об активах ответчиков. В среду в суде было отмечено, что Федеральная налоговая служба в итоге предоставила перечень акций и долей участия в российских обществах, принадлежащих ответчикам, Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов - перечень и стоимость российского имущества ответчиков.

Как сообщалось, ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) потребовало с инжиниринговой компании Linde 85,733 млрд рублей. Впоследствии истец ходатайствовал об уменьшении суммы на 5,5 млрд рублей.

Суть претензии связана с пожарами на заводе, которые произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года. Расследование показало, что их причиной явилась разгерметизация фильтров на установке, "произошедшая в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования".

Истец отметил, что поставщик совместно с другими компаниями группы Linde должен "нести солидарную ответственность в рамках требований о возмещении убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды".

Непосредственными ответчиками по иску являются Linde PLC (SPB: LIN), Linde GmbH, Linde INC, Linde Gas &Equipment INC, Linde Russia UK Limited, Linde Uk Holdings No.2 Limited, Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH. В качестве третьих лиц привлечены ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Криостар Рус", АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Липецк ", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Линде Газ Новотрорицк", ООО Газпром Линде Инжиниринг".

Речь идет о взыскании солидарно 663 млн евро, 4 млн юаней и 15 млрд рублей (за счет реализации в рамках исполнительного производства акций и долей в уставных капиталах обществ).

Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода по сырью составляет 42 млрд кубометров в год. Ввод шести линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

Утечки газа с возгоранием произошли при проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией оборудовании. Спустя три месяца после второго пожара, в марте 2022 года, Linde заявила о приостановке проектов в России.

В 2023 году "Газпром" запустил в эксплуатацию две впоследствии пострадавшие от пожара линии – первую и вторую; к настоящему времени запущены в работу новые линии – третья и четвертая.

Амурский ГПЗ Linde ООО "Газпром переработка Благовещенск" Амурская область
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