Кассация поддержала взыскание с "Лайон коммьюникейшнз" в пользу "дочки" Google 677 млн руб.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в среду оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 20 ноября 2024 года решил взыскать с рекламного агентства ООО "Лайон коммьюникейшнз" в пользу ООО "Гугл" – российской "дочки" Google 676,6 млн рублей, следует из картотеки суда.

Во взыскиваемую сумму вошли 376,4 млн рублей долга, 300,2 млн рублей пеней, а также пени, начисленные на сумму долга 73,9 млн рублей за период с 10 сентября 2024 года по день оплаты долга, исходя из ключевой ставки Банка России +2%.

Апелляционный суд 20 ноября при рассмотрении жалоб сторон отменил решение Арбитражного суда Москвы от 20 августа о взыскании с рекламного агентства в пользу ООО "Гугл" 499,2 млн рублей долга из требуемых 643,1 млн рублей.

Во взыскиваемую сумму тогда вошли 302,5 млн рублей задолженности и 196,7 млн рублей неустойки за период с 2 октября 2022 года по 3 апреля 2024 года, а также с 4 апреля 2024 года по дату исполнения решения суда.

В материалах дела отмечается, что конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в суд с иском к ООО "Лайон коммьюникейшнз" о взыскании денежных средств в размере 643,1 млн рублей, в том числе долга по договору об оказании рекламных услуг от 17 марта 2015 года в размере 376,4 млн рублей, пени за несвоевременную оплату оказанных услуг в размере 266,7 млн рублей по состоянию на 3 апреля 2024 года, а также пени за период с 4 апреля 2024 года по дату вступления в законную силу судебного акта.

Суд по заявлению "Гугл" 7 июня арестовал денежные средства должника в российских кредитных организациях в пределах суммы требований - 643,1 млн рублей.

Однако уже 18 июня 2024 года суд отменил арест, поскольку компания перечислила на депозит суда 643,1 млн рублей. 20 августа иск был частично удовлетворен.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал это заявление обоснованным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Дебиторская задолженность компании составляла тогда 27 млрд 25 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательств у должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.

В определении тогда отмечалось, что у должника на счете в Ситибанке на тот момент находились 636 тыс. рублей, основные средства оценивались в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - в 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - в 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляла 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

Участники первого собрания кредиторов компании, на которых приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО "Гугл", в августе 2023 года решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Объем денежных обязательств ООО "Гугл" перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорилось в материалах собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа 2023 года. Участником собрания кредиторов с самым большим размером требований стала ФНС РФ в лице МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей.

18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.

На заседании в октябре 2023 года представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов на тот момент были включены требования 861 кредитора, сумма требований - около 53,6 млрд рублей.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток как минимум с 2009 года).

Российские регуляторы с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из РФ; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, за неоднократные нарушения российского законодательства Google, входящая в Alphabet Inc., с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.