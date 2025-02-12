Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась с максимума в середине декабря до 21,44% в начале февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде февраля 2025 года снизилось до 21,44% сообщается на сайте ЦБ РФ.

Эта индикативная ставка достигла абсолютного максимума 22,28% во второй декаде декабря 2024 года, накануне рассмотрения советом директоров регулятора вопроса о ключевой ставке, которую он неожиданно для участников рынка сохранил на прежнем уровне (21,0%), прервав череду ее повышений.

Таким образом, за прошедшее время, около полутора месяцев, эта усредненная максимальная ставка снизилась на 0,84 процентного пункта (п.п.). Основное коррекционное снижение произошло в последнюю декаду декабря - на 0,59 п.п., после чего за четыре декады 2025 года она стала меньше на 0,25 п.п.

В этот период снижались средние максимальные ставки всех категорий вкладов по срочности, но менее всего снизилась ставка депозитов на сроки от 181 дня до года, снижение средней ставки этих вкладов было примерно вдвое меньше, чем у остальных, и только она превышает действующую ключевую ставку ЦБ.

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта-банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.



