ЦБ создал сервисную компанию, переведет на нее ряд хозяйственных подразделений

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Банк России создал сервисную компанию, переведет на нее ряд непрофильных хозяйственных подразделений.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, частное учреждение "Сервисная компания Банка России" было зарегистрировано 10 февраля. Сфера деятельности новой компании - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

"Новая компания объединит подразделения, которые в Банке России оказывают такие сервисные услуги, как транспорт, питание, хозяйственное обслуживание и др. Выведение непрофильных функций в отдельное юридическое лицо позволит повысить эффективность бизнес-процессов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.