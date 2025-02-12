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Грузия в 2024 году сократила импорт бензина из России

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Грузия в 2024 году импортировала 1,67 млн литров бензина и дизельного топлива, что на 8,2% больше, чем в 2023 году, сообщило Агентство по защите конкуренции и прав потребителей Грузии (GCCA).

Общая стоимость импорта составила почти $1 млрд.

Доля импорта топлива из России заметно снизилась, а доля европейского топлива увеличилась. Так, на долю России в прошлом году пришлось 54% от общего объема поставок против 62,5% в 2023 году. Доля Болгарии составила 16,7% (в 2023 году 9,4%), Румынии - 14,7% (15,3%).

Количество компаний-импортеров топлива в 2024 году сократилось до 47 с 54 в 2023 году.

Агентство отмечает низкую концентрации рынка нефтепродуктов в Грузии. Так, доля трех крупнейших импортеров в общем объеме импорта составила 44% (54% в 2023 году), а доля пяти крупнейших импортеров - 62% (67%).

На рынке импорта топлива отсутствует доминирующий экономический агент, также отсутствует один из компонентов, необходимых для существования группового доминирующего положения, в виде доли рынка.

На розничном рынке топлива в Грузии работают 383 компании (в 2023 году 378 компаний), которые управляют 1,238 тыс. АЗС (1,194 тыс. АЗС).

В 2023 году Грузия импортировала 1,54 млн литров бензина и дизтоплива.

Грузия GCCA
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