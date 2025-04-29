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Kraft Heinz снизила чистую прибыль в I квартале на 11%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 11%, выручку - на 6,4%.

Компания понизила годовые прогнозы в связи с экономической неопределенностью, отметив, что оценивает потенциальные последствия торговых пошлин и инфляции.

В отчетном квартале чистая прибыль Kraft Heinz составила $712 млн, или $0,59 на акцию, по сравнению с $801 млн, или $0,66 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,62 на акцию с $0,69 на акцию.

Квартальная выручка компании сократилась до $6 млрд с $6,4 млрд годом ранее. Снижение в органическом выражении составило 4,7%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,6 на акцию при выручке в $6,02 млрд.

По новому прогнозу Kraft Heinz, по итогам всего 2025 года ее скорректированная прибыль составит $2,51-2,67 на акцию, органическое снижение продаж - 1,5-3,5%. Ранее она прогнозировала первый показатель на уровне $2,63-2,74 на акцию и ожидала уменьшения выручки в органическом выражении на величину до 2,5%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.

Kraft Heinz США
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