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ОПЕК отметила сокращения поставок нефти из России и Центральной Азии в декабре

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в декабре составил в среднем примерно 5,9 млн баррелей в сутки (б/с), что на 446 тысяч б/с, или на 7% меньше объемов, поставленных в ноябре, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Относительно декабря-2023 экспорт сырья из региона сократился практически на аналогичную величину - на 439 тысяч б/с, или примерно на 7%.

По данным аналитиков альянса, динамика, прежде всего, обусловлена снижением поставок через портовую систему "Транснефти". В целом экспорт через её систему в декабре снизился к ноябрю на 347 тысяч б/с, или примерно на 9%, до 3,5 млн б/с. При этом данный показатель соответствует уровню поставок за аналогичный месяц 2023 года.

Наибольшее снижение отгрузок зафиксировано из портов Балтийского моря: на 271 тыс. б/с, или 18%, до 1,3 млн б/с. Из Усть-Луги они упали на 203 тыс. б/с, или на 28%, до 535 тыс. б/с. Экспорт из Новороссийска упал на 135 тыс. б/с, или почти на 28%, до 353 тыс. б/с. Поставки из Приморска сократились на 68 тыс. б/с, или на 9%, до 735 тыс. б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в декабре снизилась на 64 тыс. б/с, или на 20%, до 249 тыс. б/с. В декабре-2023 этот показатель был незначительно ниже.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в декабре остался на уровне 630 тыс. б/с. Это на 27 тыс. б/с, или на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино выросли к ноябрю на 123 тыс. б/с, или на 14%, до 986 тыс. б/с. Данный показатель на 78 тыс. б/с, или на 9% выше, чем в декабре 2023 года.

Перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в декабре находилась на уровне 259 тыс. б/с. Поставки из Анивы выросли к ноябрю на 1 тыс. б/с, или на 2%, из Де-Кастри - на 19 тыс. б/с, или на 11%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 5 тыс. б/с, или на 5%, до 97 тыс. б/с. Данный показатель на 6 тыс. б/с, или 6% ниже, чем в декабре 2023 года.

Экспорт нефти из Центральной Азии в декабре в среднем составил 234 тыс. б/с, что на 2 тыс. б/с, или на 1% больше, чем месяцем ранее, но на 10 тыс. б/с, или на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года, подсчитали в ОПЕК.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК снизился к ноябрю на 79 тыс. б/с, или на 6%. Относительно декабря-2023 поставки были ниже на 122 тыс. б/с, или на 9%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) снизился на 47 тыс. б/с, или на 7%, до среднего уровня 609 тыс. б/с. Это на 5 тыс. б/с, или 1% больше, чем в декабре-2023.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в декабре вырос к ноябрю на 308 тыс. б/с, или на 14%, до почти 2,5 млн б/с. Данный показатель на 126 тыс. б/с, или на 5% больше уровня аналогичного месяца 2023 года. Рост поставок в декабре-2024 был поддержан более высоким уровнем экспорта мазута и газойля.

ВСТО Дружба КТК ОПЕК Центральная Азия
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