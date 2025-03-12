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ОПЕК отметила восстановление экспорта нефти из России и ЦА в январе после спада в декабре

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в январе составил в среднем 6,2 млн баррелей в сутки (б/с), что на 323 тысячи б/с, или на 6% больше объемов, поставленных в декабре 2024 года, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Экспорт через систему "Транснефти" в январе увеличился относительно предыдущего месяца на 150 тысяч б/с, или примерно на 4%, до 3,6 млн б/с. При этом это на 189 тысяч б/с, или на 5% меньше, чем в январе-2024.

Экспорт нефти из портов Балтийского моря в январе вырос к декабрю на 79 тысяч б/с, или на 6%, до 1,3 млн б/с. Это обусловлено ростом поставок из Приморска - на 265 тысяч б/с, или почти на 36%, до 1 млн б/с, в то время как отгрузки из Усть-Луги снизились на 186 тысяч б/с, до 349 тысяч б/с. Экспорт из Новороссийска увеличился на 147 тысяч б/с, или почти на 42%, до 500 тысяч б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в январе увеличилась на 74 тысячи б/с, или почти на 30%, до 323 тысяч б/с. Это также на 66 тысяч б/с больше, чем в январе 2024-го.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в январе практически не изменился относительно декабря, когда было поставлено 630 тысяч б/с. Это на 28 тысяч б/с, или на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2024-го. При этом поставки через тихоокеанский порт Козьмино снизились к декабрю на 151 тысячу б/с, или на 15%, до 835 тысяч б/с. Данный показатель на 73 тысячи б/с, или на 8% ниже, чем в январе 2024 года.

Перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в январе увеличилась до 284 тысяч б/с. Поставки из Анивы выросли к декабрю на 26 тысяч б/с, или на 35%, из Де-Кастри - на 2 тысячи б/с, или на 1%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в январе по сравнению с декабрем увеличился на 2 тысячи б/с, или на 2%, до 99 тысяч б/с. Данный показатель на 4 тысячи б/с, или 4% ниже, чем в январе 2024-го.

Экспорт нефти из Центральной Азии в январе в среднем составил 233 тысячи б/с, что практически соответствует уровню декабря. При этом это на 9 тысяч б/с, или 4% больше, чем в январе-2024.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос к декабрю на 148 тыс. б/с, или на 12%. Относительно января-2024 поставки были выше на 25 тысяч б/с, или на 2%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе сохранился на уровне 609 тысяч б/с. Это на 5 тысяч б/с, или 1% больше, чем в январе-2024.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в январе вырос к декабрю на 80 тысяч б/с, или на 3%, до почти 2,6 млн б/с. Данный показатель на 206 тысяч б/с, или на 9% больше уровня аналогичного месяца 2024 года. Рост поставок в январе был поддержан более высоким уровнем экспорта газойля.

ВСТО Дружба КТК ЛУКОЙЛ ОПЕК Транснефть
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