Дума приняла закон о праве ЦБ ограничивать долю уставного капитала в инвалюте для банков

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который предоставляет Банку России право определять перечень иностранных валют, используемых для оплаты уставного капитала кредитных организаций, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Законопроект № 653124-8 в июне 2024 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов. Первое чтение он прошел в сентябре.

В рамках первого чтения законопроекта предполагалось, что совет директоров ЦБ должен будет ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховой организации и НПФ. Данное решение должно размещаться на сайте ЦБ не позднее 15 февраля текущего года, следовало из законопроекта.

В пояснительной записке говорилось, что цель законопроекта - снижение рисков из-за возможного формирования капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро.

Ко второму чтению из законопроекта была убрана обязанность ЦБ ежегодно до 15 февраля публиковать и размещать перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала финансовых организаций. Была предложена конструкция, при которой в случае решения регулятора создать такой перечень, он должен быть опубликован не позднее чем через 10 дней.

Кроме того, согласно доработанному и принятому в третьем чтении тексту закона, совет директоров ЦБ будет определять не только, какие иностранные валюты можно использовать для оплаты уставного капитала кредитной организации, страховщика или НПФ, но и устанавливать лимиты на их долю в капитале и определять максимальный размер вложений в конкретную валюту.

Поправки также уточняют соответствующие положения в законах о банках, страховании и НПФ.

Сейчас валюта вкладов в уставный капитал кредитной организации регулируется инструкцией ЦБ № 135-И. До марта 2016 года в ней говорилось, что вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть денежные средства в российской и в иностранной валюте. В марте 2016 года вышло указание ЦБ № 3982-У, в котором был определен закрытый перечень иностранных валют, внесение которых допускается в уставные капиталы банков: это валюты Австралии, Великобритании, Ирландии, Дании, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции, Швейцарии, Японии. Использование в качестве вклада денежных средств в иной иностранной валюте не допускается, отмечается в указании.

В законе о страховой деятельности говорится, что оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в российской валюте. Принятый в третьем чтении документ также убирает этот пункт из закона. Сейчас оплата уставного капитала НПФ также установлена в рублях, но принятый закон уточняет эту норму, допуская оплату в валюте.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.