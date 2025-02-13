Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 6,9%, выше 3234п

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг раллирует, отыгрывая рост оптимизма накануне вечером после известий о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов подскочил на 6,9% к уровню закрытия основной сессии предыдущего дня, обновив максимум с начала июля 2024 года; лидерами роста выступают акции "Аэрофлота" (+10%), "НОВАТЭКа" (+10%), "Т-Технологии" (+9%) и "Газпрома" (+8,4%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3234,19 пункта (+6,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 февраля, составляет 94,0485 руб. (-1,75 рубля).

Подорожали также акции Сбербанка (+8,3% и +7,7% "префы"), ВТБ (+8,2%), "Роснефти" (+7,9%), "МТС" (+7,4%), "Норникеля" (+6,8%), "Северстали" (+6,5%), "Московской биржи" (+6,4%), АФК "Система" (+6,3%), "АЛРОСА" (+6,2%), "ЛУКОЙЛа" (+6,2%), "Татнефти" (+6,2%), ОК "Русал" (+6,1%), "ММК" (+5,7%), "НЛМК" (+4,8%), "Сургутнефтегаза" (+4,4% и +2,1% "префы"), "Магнита" (+4,2%), "Интер РАО" (+3,9%), ПАО "Полюс" (+3,7%), "РусГидро" (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 07:01 МСК составил 1,83 млрд рублей (из них 757,09 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка , 363,33 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 350,66 млн рублей на акции "Т-Технологии" ).

Как сообщил накануне вечером журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, телефонный разговор президентов США и России длился почти полтора часа, Путин и Трамп согласились с тем, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров.

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков.

Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что провел длинный и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив с российским президентом ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта.

По словам президента США, он договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Также Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заняться переговорным процессом.

Позже американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По их данным, с таким предположением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

Тем временем, опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что повышает вероятность пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 4 по 10 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала месяца рост цен к 10 февраля составил 0,30%, с начала года - 1,53%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 февраля была в районе 10,0% (10,14% на 3 февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В США в среду снизились индексы S&P500 (-0,3%) и Dow Jones (-0,5%), но незначительно подрос Nasdaq (+0,03%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные об ускорении инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, ускорившись с 2,9% в декабре. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сохранения инфляции на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Данный фактор, как и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, усилил ожидания, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время.

Пауэлл в среду вновь отметил, что Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. "Мы добились большого прогресса" в борьбе с инфляцией, "но мы еще не достигли" цели, сказал он, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,2-0,5%).

На нефтяном рынке в четверг цены продолжают сползать вниз после оката накануне на статистике о запасах сырья в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:09 МСК составила $74,44 за баррель (-1%), мартовская цена фьючерса на WTI - $70,64 за баррель (-1%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,04 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,31 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после спада на 34 тыс. баррелей неделей ранее.