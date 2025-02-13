"Автостат" прогнозирует рост рынка LCV в РФ в 2025 году на 5%, до 118 тыс. штук

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году может вырасти в базовом сценарии на 5%, до 118 тыс. штук, прогнозируют в "Автостате".

Оптимистичный прогноз предполагает рост до 125 тыс. шт. (+12% к 2024 г.), пессимистичный - снижение до 106 тыс. (-5%).

"По базовому варианту мы ожидаем рост. Но небольшой - процентов так на пять. Если все будет очень здорово и хорошо, - экономика начнет восстанавливаться, ставку уменьшат и кредитование улучшится - то, может быть, ещё на 12-15% можем прирасти. Но такого бурного роста, как был в предыдущие два года, вряд ли стоит ожидать. Рынок в определенной степени насытился, ему уже нужно уже более разнообразное предложение", - сказал замначальника отдела аналитики "Автостата" Виктор Пушкарёв на сессии форума ForAuto 2025 в четверг.

В числе позитивных факторов рынка эксперт выделил развитие локального производства, расширение торговых сетей, а также меры господдержки спроса на коммерческую технику, в том числе льготный лизинг.

"Есть необходимость обновления парка, однозначно. За три года, начиная с 2022 года, игроки из "недружественных" стран ушли. Они занимали порядка трети рынка. Соответственно, им нужна замена", - сказал Пушкарёв, отметив, что около 80% парка LCV в РФ старше 10 лет.

"Китайцы", по его словам, не особенно интересуются экспансией на российский рынок LCV в отличие от легкового сегмента, где они уже широко представлены.

"Объемы рынка LCV небольшие, и нужно много затрат и усилий на создание дилерских сетей, складов запчастей, обеспечение сервиса. Поэтому мы прикидываем, что доля китайцев в этом году в лучшем случае увеличится до 4-5%, вряд ли она будет больше. Скорее всего - увеличится за счёт снижения параллельного импорта, который будет дорожать и становиться менее доступным", - добавил Пушкарёв.

Основными производителями лёгких коммерческих автомобилей в РФ являются группы "ГАЗ" и "Соллерс", а также "АвтоВАЗ", в основном с модельным рядом Lada Largus.