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Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" решила не возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки.

Решение принято после консультаций с участниками рынка и в целях защиты интересов инвесторов, отметила биржа.

Торги на фондовом рынке были приостановлены с 20:40 в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных.

Вечерняя сессия на Мосбирже проводится с 19:00 до 23:50.

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