Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президентов России и США. Поддержку российским акциям оказывают также растущие цены на нефть и в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос почти на 0,5% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3222,06 пункта (+0,47%). Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3%.

Подорожали акции ВТБ (+3%), "Газпрома" (+2,2%), "Т-Технологии" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Московской биржи" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-3%), "НЛМК" (-2,3%), "Роснефти" (-1,6%), "Татнефти" (-1,4%), "Русала" (-1,2%), "МТС" (-0,9%), "ММК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным значительно продвинулся поиске в решения, которое помогло бы завершить конфликт на Украине. "Наш разговор продлился как минимум полтора часа. Он прошел отлично, и, я думаю, мы существенно продвинулись в поиске решения для завершения этой ужасной войны", - заявил он журналистам в Белом доме.

Президент США также заявил, что в пятницу представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии. "Завтра пройдет встреча в Мюнхене, а на следующей неделе - в Саудовской Аравии (..._ с высокопоставленными официальными лицами. Украина также будет частью этих встреч", - заявил он журналистам в Белом Доме. Трамп отметил, что помимо украинских представителей, речь пойдет о представителях России и США. Он не уточнил в каком формате планируется провести эти контакты.

Трамп отметил, что ни он, ни президент РФ Владимир Путин не примут участия в этих встречах.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали новые шаги президента США в сфере внешней торговли. Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Новые импортные пошлины будут устанавливаться индивидуально для каждой страны, чтобы компенсировать не только их таможенные тарифы для американских товаров, но и другие торговые барьеры, в том числе в форме несправедливых субсидий, нормативных актов, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, которые ограничивают американскую торговлю, заявили в Белом доме.

Подготовка этих предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом "ответные меры" не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает Market Watch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

Статданные, обнародованные в четверг, показали максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, прежде сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует позитивную динамику (+0,12%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США в конце недели.

На большинстве фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона 14 февраля также доминируют игроки на повышение.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены плавно подрастают после небольшого снижения накануне. Стоимость фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $75,13 за баррель (+0,15%), цена WTI - $71,36 за баррель (+0,1%).