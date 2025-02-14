Индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,8% в начале основной сессии пятницы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций продолжил подъем на ожиданиях снижения геополитических рисков после известий о начале переговорного процесса между США и Россией по урегулированию конфликта вокруг Украины, также инвесторы ожидают решения Банка России по ставке и сигналов о дальнейшей ДКП.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 1,8%, лидерами роста выступают акции ПАО "Юнипро" (+7,3%), ВТБ (+5,8%), "Мосбиржи" (+4%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,8% до 3264,44 пункта, индекс РТС вырос на 1,8% до 1130,18 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 февраля, составляет 91,0313 рубля (-3,02 рубля).

Подорожали также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,9%), "Газпрома" (+3,4%), Совкомбанка (+3%), "префы" "Транснефти" (+2,3%), бумаги "Т-Технологии" (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "ММК" (+1,8%), АФК "Система" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,7%), "Норникеля" (+1,7%), Сбербанка (+1,6% и +1,8% "префы"), "МТС" (+1,6%), "Магнита" (+1,6%), "НЛМК" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%), "Татнефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (+1%), "Северстали" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 43,29 млрд рублей (из них 11,27 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,86 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,72 млрд рублей на акции ВТБ).

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом Владимиром Путиным значительно продвинулся поиске в решения, которое помогло бы завершить конфликт на Украине.

Трамп также отметил, что 14 февраля представители США, России и Украины проведут в Германии встречу для обсуждения украинского конфликта, а на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии. "Завтра пройдет встреча в Мюнхене, а на следующей неделе - в Саудовской Аравии - с высокопоставленными официальными лицами. Украина также будет частью этих встреч", - заявил он журналистам в Белом Доме. Трамп отметил, что, помимо украинских представителей, речь пойдет о представителях России и США. Он не уточнил, в каком формате планируется провести эти контакты.

Трамп отметил, что ни он, ни Путин не примут участия в этих встречах.

Президент США также сказал, что выступает в поддержку идеи возвращения России в "группу семи": "Я бы хотел, чтобы российский лидер Владимир Путин вернулся в G7".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что позитивный геополитический фон настраивает на сохранение спроса в ключевых "фишках". Целевым по индексу МосБиржи в пятницу выступает диапазон 3180-3320 пунктов. Если заседание Банка России не преподнесет негативных сюрпризов (в фокусе - прогнозы и риторика регулятора), индекс вполне способен завершить неделю на годовых максимумах, считает аналитик.

Как отмечает директор аналитического департамента компании "Цифра брокер" Ованес Оганисян, рынок акций накануне показал энергичный рост на новостях о телефонном разговоре президентов России и США о возможном начале процесса нормализации геополитической ситуации, в пятницу подъем продолжился.

В пятницу центральным событием для рынка станет решение Банка России по ключевой ставке. Ожидается, что регулятор оставит ставку на уровне 21% годовых. Банк России опирается на статистические данные в своих решениях, и пока данных в пользу изменения ставки не просматривается. Стремительное укрепление рубля создает дополнительную неопределенность для банковского сектора, которая может привести к убыткам банков при переоценке валютных кредитов и может оказывать понижательное давление на ставки межбанковского рынка, которые снизились до 20,7% и закладывают, таким образом, ключевую ставку ЦБ на 25 б.п. ниже текущих уровней. Так что не исключен и вариант небольшого снижения ставки, например, на 0,25 или на 0,5 п.п., что придаст дополнительный импульс к росту фондовых индексов, считает аналитик.

"Обычно за ростом, подобному вчерашнему на рынке акций, следует коррекция, особенно если инвесторы настроены спекулятивно. Но мы ожидаем, что сейчас на рынке начали действовать более долгосрочные факторы. Многие инвесторы увидели, что на рынке акций доход в 30% можно получить за пару месяцев и незачем ждать год, чтобы получить доход по депозиту в 24%. Это может стимулировать отток средств с депозитов на фондовый рынок и привести к значительному повышению индексов", - считает Оганисян.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рост акций и облигаций продолжится в случае позитива от ЦБ.

Отметка 3200 пунктов по индексу МосБиржи теперь выступает технической поддержкой, а сопротивление лежит в районе 3300 пунктов. Но оно не будет сильной преградой для роста, если ЦБ даст рынку позитивные сигналы. Многие полагают, что регулятор оставит ставку неизменной. Инфляция хоть и высока, но темпы роста кредитования резко сократились, очень сильно укрепился рубль, а это всегда позитивные драйверы для замедления роста цен. Вопрос состоит в том, какая будет риторика Банка России, даст ли он сигнал на то, что цикл повышения ставки завершен, считает эксперт.

Акции "Газпрома" продолжают спекулятивное ралли, поскольку газовая монополия больше других пострадала от западных санкций. "Но даже в случае достижения соглашения между РФ и США по украинскому вопросу Европа совершенно необязательно вновь будет закупать российский газ. Поэтому мы по-прежнему смотрим на "Газпром" негативно с фундаментальной точки зрения и считаем, что нынешний взлет его акций имеет больше спекулятивную основу", - считает Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали новые шаги президента США Трампа в сфере внешней торговли.

Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Новые импортные пошлины будут устанавливаться индивидуально для каждой страны, чтобы компенсировать не только их таможенные тарифы для американских товаров, но и другие торговые барьеры, в том числе в форме несправедливых субсидий, нормативных актов, налогов на добавленную стоимость, обменных курсов, слабой защиты интеллектуальной собственности и других факторов, которые ограничивают американскую торговлю, заявили в Белом доме.

Подготовка этих предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом "ответные меры" не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает Market Watch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

Статданные, обнародованные в четверг, показали максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, прежде сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,1%).

Японский рынок просел на фоне укрепления иены, до этого Nikkei 225 рос три сессии подряд.

Безработица в Южной Корее в январе опустилась до 2,9%. В декабре она находилась на максимальном уровне за три года - 3,7%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены восстанавливаются в попытках завершить неделю в "плюсе".

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $75,25 за баррель (-0,2% в четверг), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2% до $71,45 за баррель (-0,1% накануне).

Трейдеры оценивают новые шаги Трампа в сфере внешней торговли. В центре внимания трейдеров также остаются планируемые переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация ситуации в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора России.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тысяч баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз поставок нефти на 200 тысяч б/с - до 104,5 млн б/с.