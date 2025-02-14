Минфин не будет продлевать освобождение от налога на прибыль при прощении иностранного долга

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минфин не намерен продлевать на 2025 год действие нормы, освобождающей от налогообложения прибыль, полученную в результате прощения иностранными кредиторами долгов российских компаний, сообщил директор департамента налоговой политики министерства Данил Волков на Ежегодной налоговой конференции Kept.

Документ с разъяснениями ведомства размещен на сайте Минфина.

"Мы считаем, что двух лет компаниям было достаточно для того, чтобы использовать эту возможность", - отметил Волков.

Льгота была введена в 2022 году. Она позволяла российским организациям не учитывать в налогооблагаемой базе суммы прощенных иностранными кредиторами долгов по займам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Освобождение от налога на прибыль распространялось на суммы прекращенных в 2022-2023 годах обязательств в следующих случаях: по займам и кредитам - если на 1 марта 2022 года заимодавцем был иностранный кредитор, и он или новый кредитор (включая российские организации и физических лиц) простил долг до 31 декабря 2023 года (включая проценты, учтенные во внереализационных расходах); по сделкам с акциями и долями - если после 1 марта 2022 года иностранный продавец простил долг по договору купли-продажи российских компаний либо новый кредитор сделал это до конца 2023 года; по уступке права требования - если налогоплательщик приобрел такое право и иностранный кредитор простил долг, а также по выплатам при выходе из ООО - если иностранный участник общества получил право на выплату стоимости своей доли при выходе или исключении в 2022-2023 годах и отказался от этого требования.

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