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Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО во II полугодии составила 151 млрд руб.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в 2024 году получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

Таким образом, прибыль компании за второе полугодие - 151 млрд рублей, в то время как рынок ожидал 158 млрд рублей.

Ближе всех оказался прогноз "Ренессанс капитала" - 153 млрд рублей.

Компания поясняет, что снижение чистой прибыли за 2024 год "в основном связано с пересмотром ставки налога на прибыль".

Согласно отчетности, прибыль компании до налогообложения в 2024 году снизилась на 10,8% - до 684,5 млрд рублей. Расходы по налогу на прибыль увеличились с 130,1 млрд рублей до 183,7 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA (включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия) компании 2024 году выросла на 5,8% - до 1,4 трлн рублей, показатель "чистый долг/EBITDA" в 2024 году вырос с 0,26 до 0,61.

Выручка компании за 2024 год составила 4,1 трлн руб., что на 16,5% превышает результат прошлого года.

Добыча углеводородов (с учетом долей в СП) увеличилась на 5,3% - до 126,9 млн тнэ, переработка - на 1,1% - до 42,9 млн т.

В отчете компания напоминает, что в январе была включена в санкционный список США. "В настоящий момент руководство группы оценивает влияние санкций на деятельность группы", - говорится в документе.

Также, согласно отчетности, в минувшем году "Газпром нефть" чуть снизила капвложения (сумма денежных средств, использованная на приобретение основных средств) - до 505,5 млрд рублей по сравнению с 522,4 млрд рублей годом ранее.

Газпром нефть
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