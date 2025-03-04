В совете директоров "Газпром нефти" будет 12 человек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании 4 апреля одобрят количественный состав совета директоров, который будет состоять из 12 участников, говорится в материалах к собранию.

"Определить количественный состав совета директоров ПАО "Газпром нефть" - 12 человек с даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Газпром нефть" по итогам 2024 года", - сообщается в материалах.

"Газпром нефть" не раскрывает персональный состав совета директоров.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.