Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,1%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует уверенный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, носят смешанный и неоднозначный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 2,1% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

Американо-российская встреча по Украине в Саудовской Аравии должна состояться во вторник, сообщил портал Axios, ссылаясь на информированные источники. "Встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится во вторник в Саудовской Аравии, сообщили два осведомленных источника", - говорится в сообщении.

Они подтвердили сообщения СМИ о том, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Портал отмечает, что состав российской делегации пока неизвестен, "скорее всего, на встрече будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров".

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что участие Украины во встрече в Саудовской Аравии не предусмотрено. "Два официальных лица США подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовскую Аравию, но заявили, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, потом двустороннюю встречу с Украиной, а уже после этого - совместные переговоры", утверждает телеканал.

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие президента Украины Зеленского в переговорном процессе. "Он будет в этом участвовать, да", - сказал он в ночь по московскому времени, общаясь с журналистами.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3251,41 пункта (+2,09%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,5%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+4,5%), "Газпрома" (+4,4%), "Норникеля" (+3,6%), ВТБ (+3,5%), АФК "Система" (+3,5%), "АЛРОСА" (+2,6%), "НЛМК" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,9%), "Северстали" (+1,8%), "Полюса" (+1,8%), "Татнефти" (+1,7%), "Русала" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,4%), Сбербанка (+1,4%, "префы" прибавили в цене 1,3%), "Т-Технологии" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), "РусГидро" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Роснефти" (+0,7%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило 14 февраля министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в стране выросло на 1%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,9%.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует позитивную динамику (+0,15%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.

На большинстве фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона 17 февраля также доминируют позитивные настроения.

Вместе с тем на нефтяном рынке утром в понедельник котировки нефтяных фьючерсов не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $74,81 за баррель (+0,09%), цена WTI - $70,75 за баррель, что всего на 1 цент выше уровня закрытия пятницы.