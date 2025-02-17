Рынок акций РФ открылся в основную сессию подъемом индексов МосБиржи и РТС на 2,4%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте основной сессии на Мосбирже в понедельник уверенно растет на ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; сигналы с мировых рынков капитала носят смешанный характер, умеренно подрастает нефть (фьючерс на Brent пытается отыграть $75 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 2,4%, лидируют в росте акции "Аэрофлота" (+6,8%), "Совкомфлота" (+6,1%), ВТБ (+5,4%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3262,45 пункта (+2,4%), индекс РТС - 1138,02 пункта (+2,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 февраля, составляет 90,3099 руб. (-72,14 копейки).

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