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Fix Price выплатит дивиденды в 35,31 рубля за GDR/акцию

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ритейлера Fix Price принял решение о выплате промежуточных дивидендов акционерам из расчета 35,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR, сообщила компания.

Общая сумма выплаты составит 30 млрд рублей. Согласно сообщению, дивиденды будут выплачены за 2022, 2023 и 2024 годы.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 13 декабря. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.

Совет директоров Fix Price в начале этого года уже принимал решение о дивидендной выплате. Тогда она составила 9,84 рубля на GDR/акцию, общая сумма выплат - 8,4 млрд рублей.

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До этого Fix Price выплачивала промежуточные дивиденды за I полугодие 2021 года в 11,5 рубля на GDR/акцию, совокупный объем выплат составлял 9,79 млрд рублей (эквивалентно 100% чистой прибыли по МСФО за указанный период).

С сентября 2022 года действие дивидендной политики Fix Price было приостановлено из-за внешних факторов. Тогда же компания отменила запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в 5,8 млрд рублей (6,8 рубля на акцию либо GDR).

Дивполитика Fix Price предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год. При этом компания ориентируется на уровень задолженности в 1,0х net debt/EBITDA.

На 30 сентября 2024 года Fix Price на 69,7% принадлежало юрлицам, контролируемые основателем ритейлера Сергеем Ломакиным. Free float составляет 27,5%.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец сентября сеть объединяла 6,891 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.

Fix Price
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