В Минэкономразвития допустили поэтапное проведение реформы банкротства

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает на активизацию работы над правительственным законопроектом о реформе института банкротства в 2024 году, допускает возможность поэтапного принятия инициатив из него. Об этом первый замглавы ведомства Илья Торосов сообщил на Всероссийском форуме реструктуризации долга.

"Мы активно обсуждаем, может быть, в весеннюю сессию или в конце этого года вернуться и начинать дальше его (законопроект продвигать - ИФ). Возможно частями, возможно полностью, этот вопрос сложный, многогранный", - сказал он.

Подготовленный Минэкономразвития законопроект №1172553-7 правительство внесло в Госдуму в мае 2021 года, но он до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении. Год назад профильный комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям отложил рассмотрение этого документа на неопределенный срок.

"По итогам всех заседаний (в правительстве - ИФ), тяжелых, было принято решение: давайте мы, если нет готовности, ситуация пока непонятна, давайте после победы вернемся к этому вопросу... Будет следующий состав правительства", - говорил глава этого комитета Сергей Гаврилов, объясняя это решение.

До этого, в декабре 2022 года, его коллега по думскому комитету депутат Николай Николаев предлагал обсудить возможность поэтапного принятия отдельных инициатив из законопроекта. Тогда депутат озвучивал мнение, что законопроект "слишком глобальный", чтобы принимать сразу все предложения из него, отдельные законопроекты позволят действовать оперативно и без ошибок.

Законопроект предлагает кардинально изменить правила банкротства в России. В частности, он предусматривает ликвидацию процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, им на смену должны прийти реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация). При этом должна возрасти роль реструктуризации, позволяющей должнику и кредиторам договориться об устраивающем всех варианте расчетов, в том числе возможен вариант и с дисконтом. Процедура реструктуризации, согласно проекту, сможет длиться четыре года, а по решению собрания кредиторов продлеваться еще на столько же.