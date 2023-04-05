Проект реформы банкротства планируется отложить "до победы" для нового правительства

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Рассмотрение законопроекта о реформе института банкротства, который полтора года назад правительство внесло в Госдуму, предлагается отложить и вернуться к нему "после победы". Об этом сообщил председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на его заседании.

"По итогам всех заседаний (в правительстве - ИФ), тяжелых, было принято решение: давайте мы, если нет готовности, ситуация пока непонятна, давайте после победы вернемся к этому вопросу... Будет следующий состав правительства", - сказал он, не уточняя конкретных дат.

По Конституции РФ новый состав правительства утверждается после выборов президента, которые должны пройти в 2024 году.

В результате комитет утвердил решение, в котором говорится о целесообразности продолжения работы над законопроектом "после предоставления правительством РФ предложений по учету замечаний концептуального характера, поступивших к законопроекту в ходе его подготовки к рассмотрению в первом чтении". Замечания к законопроекту в решении комитета не конкретизируются.

"Мы понимаем, что очень много было вложено сил и средств в разработку, сама идея актуальна", - сказал Гаврилов. При этом он дал понять, что правительство вряд ли отзовет законопроект: "Сложно очень, мягко говоря, идти на это дело".

По словам Гаврилова, в связи с этим следует предложить правительству продолжить работу над законопроектом с учетом новых обстоятельств, в условиях военной операции нужно понимать, что экономика в особом положении.

Этот законопроект (№1172553-7) правительство внесло в Госдуму в мае 2021 года, но он до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении. Документ предлагает кардинально изменить правила банкротства в России. Он предусматривает ликвидацию процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, им на смену должны прийти реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

Правила реализации имущества банкротов также предлагается изменить. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием: торги сначала идут на повышение, но если желающих купить актив нет, цена снижается до поступления первого предложения.

Ранее мнение о том, что законопроект "слишком глобальный", чтобы принимать сразу все предложения из него, высказал заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. По его мнению, отдельные законопроекты позволили бы действовать оперативно и без ошибок. Однако в марте 2023 года первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил, что пока не планируется разделять документ на части с целью принятия отдельных инициатив.