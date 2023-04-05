Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Проект реформы банкротства планируется отложить "до победы" для нового правительства

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Рассмотрение законопроекта о реформе института банкротства, который полтора года назад правительство внесло в Госдуму, предлагается отложить и вернуться к нему "после победы". Об этом сообщил председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на его заседании.

"По итогам всех заседаний (в правительстве - ИФ), тяжелых, было принято решение: давайте мы, если нет готовности, ситуация пока непонятна, давайте после победы вернемся к этому вопросу... Будет следующий состав правительства", - сказал он, не уточняя конкретных дат.

По Конституции РФ новый состав правительства утверждается после выборов президента, которые должны пройти в 2024 году.

В результате комитет утвердил решение, в котором говорится о целесообразности продолжения работы над законопроектом "после предоставления правительством РФ предложений по учету замечаний концептуального характера, поступивших к законопроекту в ходе его подготовки к рассмотрению в первом чтении". Замечания к законопроекту в решении комитета не конкретизируются.

"Мы понимаем, что очень много было вложено сил и средств в разработку, сама идея актуальна", - сказал Гаврилов. При этом он дал понять, что правительство вряд ли отзовет законопроект: "Сложно очень, мягко говоря, идти на это дело".

По словам Гаврилова, в связи с этим следует предложить правительству продолжить работу над законопроектом с учетом новых обстоятельств, в условиях военной операции нужно понимать, что экономика в особом положении.

Этот законопроект (№1172553-7) правительство внесло в Госдуму в мае 2021 года, но он до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении. Документ предлагает кардинально изменить правила банкротства в России. Он предусматривает ликвидацию процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, им на смену должны прийти реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

Правила реализации имущества банкротов также предлагается изменить. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием: торги сначала идут на повышение, но если желающих купить актив нет, цена снижается до поступления первого предложения.

Ранее мнение о том, что законопроект "слишком глобальный", чтобы принимать сразу все предложения из него, высказал заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. По его мнению, отдельные законопроекты позволили бы действовать оперативно и без ошибок. Однако в марте 2023 года первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил, что пока не планируется разделять документ на части с целью принятия отдельных инициатив.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти треть россиян допускает вероятность "восстания машин" в ближайшие 50 лет

Почти треть россиян допускает вероятность "восстания машин" в ближайшие 50 лет

Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая

Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая

В Думе предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение

В Думе предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение

ФАС разрабатывает план разделения "РусГидро" на генерацию и сети

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на "низкой базе" в 1,9 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на "низкой базе" в 1,9 раза

Семейная пара задержана в Свердловской области по подозрению в шпионаже

МИД вызвал временного поверенного в делах Франции из-за публикации о Буче

Что произошло за день: вторник, 4 апреля

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.
Убийство Владлена Татарского

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });