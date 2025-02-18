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СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС, говорится в сообщении биржи по итогам очередного заседания рабочей группы этой международной организации по исследованию проблем конкуренции на продовольственных рынках, которое состоялось в Каире (Египет).

В рамках заседания вице-президент СПбМТСБ Алексей Герасюк заявил, что создание зерновой биржи может открыть новые возможности для стран БРИКС с точки зрения формирования справедливой цены на зерно и сельскохозяйственную продукцию. Он предложил на начальном этапе использовать экспертизу СПбМТСБ по разработке и внедрению как биржевых, так и внебиржевых механизмов, в том числе системы электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР).

По его словам, СПбМТСБ может стать площадкой для реализации пилотного проекта зерновой биржи объединения.

"Страны БРИКС сейчас играют ключевую роль в структуре потребления российского зерна: на Китай, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и Турцию приходится 65% российского зернового экспорта. Проект зерновой биржи БРИКС на начальном этапе может быть опробован в рамках уже существующих торговых рынков и инфраструктуры. Мы можем наладить связи между биржами и странами, чтобы обеспечить справедливые цены для сельскохозяйственного рынка", - заявил Герасюк.

Заседание организовали Международный центр конкурентного права и политики БРИКС совместно с управлением по вопросам конкуренции Египта.

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СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке.

Как сообщалось, с инициативой создания Зерновой биржи БРИКС выступила РФ. В принятой на саммите БРИКС Казанской декларации в октябре 2024 года приветствуется эта инициатива. Речь идет о создании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Согласно расчетам союза, производство зерна в странах БРИКС (с учетом присоединившихся) составляет 1,24 млрд тонн в год (44% мирового), потребление максимально приближается к производству - 1,23 млрд тонн (также 44%). По пшенице ситуация будет похожей: производство 377 млн тонн (48%), потребление - 374 млн тонн (47%). Производство кукурузы составит 501 млн тонн, потребление - 484 млн тонн. Оба показателя составляют 40% от мирового значения.

СПбМТСБ БРИКС
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