Поиск

РФ планирует в мае определиться с подходами к созданию Зерновой биржи БРИКС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - РФ в мае планирует определиться с подходами по формированию Зерновой биржи БРИКС, а в июне, возможно, обсудить их с иностранными партнерами на площадке Петербургского международного экономического форума, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе посещения сельхозпредприятия в Северной Осетии.

Она напомнила, что в России была создана рабочая группа, посвященная вопросу Зерновой биржи БРИКС.

"Мы совместно с Центральным банком проговорили уже возможные подходы. Потому что есть разные варианты формирования биржи БРИКС. Сейчас есть несколько подходов. В мае мы должны прийти к решению о том, по какому из подходов двигаться, и очень надеемся, что в июне, может быть, на Питерском форуме сможем обсудить этот вопрос уже с нашими иностранными партнерами, которые входят в БРИКС", - сказала Лут.

Как сообщалось, с инициативой создания Зерновой биржи БРИКС выступила РФ. В принятой на саммите БРИКС Казанской декларации в октябре 2024 года приветствуется эта инициатива. Речь идет о создании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Необходимость создания такой биржи обосновывается тем, что современная инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные бенчмарки, используемые, в том числе и странами БРИКС, формируются на базе котировок зерновых культур на Чикагской бирже (CME). В качестве клиринговой валюты используется в основном доллар США. Страны БРИКС, являясь ключевыми участниками мирового рынка зерна, не могут полноценно участвовать в формировании цены на такие важные для их продовольственной безопасности и экономики базовые сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза, мировые цены на которые формируются, а зачастую и подвергаются манипулированию, в третьих странах.

Ответом на ситуацию может стать формирование единой торгово-клиринговой инфраструктуры БРИКС, в рамках которой будут осуществляться биржевые торги зерном между компаниями стран-членов объединения.

БРИКС Оксана Лут Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Структуры "Росатома" подали иск к финским Fortum и Outokumpu на 227,8 млрд руб.

Поставщик газа в Приднестровье MET Gas получил лицензию на торговлю газом в Молдавии

В Москве происходят сбои с мобильной связью

Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года

Баффет покинет пост CEO Berkshire Hathaway в конце года

ФАС согласовала сделку по приобретению "Магнитом" контроля в "Азбуке вкуса"

ФАС согласовала сделку по приобретению "Магнитом" контроля в "Азбуке вкуса"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне131 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6315 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });