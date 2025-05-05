РФ планирует в мае определиться с подходами к созданию Зерновой биржи БРИКС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - РФ в мае планирует определиться с подходами по формированию Зерновой биржи БРИКС, а в июне, возможно, обсудить их с иностранными партнерами на площадке Петербургского международного экономического форума, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе посещения сельхозпредприятия в Северной Осетии.

Она напомнила, что в России была создана рабочая группа, посвященная вопросу Зерновой биржи БРИКС.

"Мы совместно с Центральным банком проговорили уже возможные подходы. Потому что есть разные варианты формирования биржи БРИКС. Сейчас есть несколько подходов. В мае мы должны прийти к решению о том, по какому из подходов двигаться, и очень надеемся, что в июне, может быть, на Питерском форуме сможем обсудить этот вопрос уже с нашими иностранными партнерами, которые входят в БРИКС", - сказала Лут.

Как сообщалось, с инициативой создания Зерновой биржи БРИКС выступила РФ. В принятой на саммите БРИКС Казанской декларации в октябре 2024 года приветствуется эта инициатива. Речь идет о создании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Необходимость создания такой биржи обосновывается тем, что современная инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные бенчмарки, используемые, в том числе и странами БРИКС, формируются на базе котировок зерновых культур на Чикагской бирже (CME). В качестве клиринговой валюты используется в основном доллар США. Страны БРИКС, являясь ключевыми участниками мирового рынка зерна, не могут полноценно участвовать в формировании цены на такие важные для их продовольственной безопасности и экономики базовые сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза, мировые цены на которые формируются, а зачастую и подвергаются манипулированию, в третьих странах.

Ответом на ситуацию может стать формирование единой торгово-клиринговой инфраструктуры БРИКС, в рамках которой будут осуществляться биржевые торги зерном между компаниями стран-членов объединения.