Россия представила странам БРИКС предложение создать зерновую биржу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия представила партнерам по БРИКС инициативу по созданию зерновой торговой площадки объединения, сообщила пресс-служба Росконгресса после первого заседания рабочей группы БРИКС по сельскому хозяйству, которое прошло в режиме видеоконференции.

Кроме того, на заседании была анонсирована конференция по продовольственной безопасности и обеспечению устойчивого сельскохозяйственного развития, которая намечена на конец июня в Москве.

"Иностранные партнеры приветствовали инициативы и планируемые мероприятия российского председательства и отметили важность укрепления многостороннего сотрудничества в аграрной сфере", - говорится в пресс-релизе.

"Старт обсуждения проекта зерновой биржи на площадке БРИКС состоялся. Конечное решение будет зависеть исключительно от политических властей стран-участниц, но довести свое предложение до коллег из сельскохозяйственных министерств - определенно важный шаг", - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

В начале марта на встрече с представителями АПК в Ставропольском крае президент Владимир Путин поддержал предложение Зернина создать зерновую биржу БРИКС и пообещал проработать ее с партнерами. Эту идею Союз экспортеров зерна изложил в письме в Минсельхоз в декабре 2023 года.

В письме в Минсельхоз Союз обосновывал свое предложение тем, что современная инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные бенчмарки, используемые в том числе и странами БРИКС, формируются на базе котировок зерновых культур на Чикагской бирже (CME). В качестве клиринговой валюты используется в основном доллар США.

"Страны БРИКС, являясь ключевыми участниками мирового рынка зерна, не могут полноценно участвовать в формировании цены на такие важные для их продовольственной безопасности и экономики базовые сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза, мировые цены на которые формируются, а зачастую и подвергаются манипулированию, в третьих странах", - отмечали авторы письма.

Ответом на ситуацию может стать формирование единой торгово-клиринговой инфраструктуры БРИКС, в рамках которой будут осуществляться биржевые торги зерном между компаниями стран-членов объединения. "Россия накопила уникальный опыт по созданию высокотехнологичных, производительных и надежных биржевых торгово-клиринговых площадок (пример - группа Московская биржа). Кроме того, накоплен богатый опыт в области биржевых технологий в части биржевых товарных рынков, опыт организации расчетов в валютах стран БРИКС и допуска участников из разных стран в единую биржевую торгово-клиринговую инфраструктуру", - говорилось в письме.

По расчетам Союза, страны пятерки БРИКС на конец 2023 года производили 1,17 млрд тонн зерновых в год (42% мирового производства), а потребляли 1,1 млрд тонн (40% мирового потребления). На страны группы приходится 348 млн тонн сбора пшеницы в год (44% мирового производства), потребление - 323 млн тонн (41%). Производство кукурузы, которая в основном используется для кормов в животноводстве, достигает 482 млн тонн (39%), потребление - 442 млн тонн (37%).

После расширения БРИКС 1 января 2024 года за счет новых стран производство зерна в объединении достигнет 1,24 млрд тонн в год (44% мирового), потребление максимально приблизится к производству - 1,23 млрд тонн (также 44%).

По пшенице ситуация будет похожей: производство 377 млн тонн (48%), потребление - 374 млн тонн (47%). Производство кукурузы достигнет 501 млн тонн, потребление - 484 млн тонн. Оба показателя составляют 40% от мирового значения.