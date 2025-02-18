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Акции Xiaomi подорожали до рекорда на хороших прогнозах аналитиков

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Котировки акций китайского производителя потребительской электроники и электромобилей Xiaomi взлетели на 7,2% по итогам торгов на Гонконгской фондовой бирже во вторник и достигли рекордной отметки в 48,4 гонконгского доллара.

Этому способствовала новость о том, что новый автомобиль компании будет иметь право на освобождение от налога на покупку, а также позитивные рекомендации аналитиков, сообщает MarketWatch.

Внедорожник YU7, запуск которого запланирован на июнь или июль, был включен министерством промышленности и информационных технологий Китая в список транспортных средств, имеющих право на освобождение от или снижение налога на покупку.

Эксперты позитивно оценивают результаты Xiaomi за четвертый квартал, которые компания планирует опубликовать 18 марта, а также перспективы ее развития.

Аналитик Daiwa Джон Чой полагает, что котировки акций Xiaomi продолжат расти за счет разработок в области искусственного интеллекта, госсубсидий и выпуска новых автомобилей. В Citi ожидают, что прибыль компании в октябре-декабре превзойдет прогнозы рынка.

Daiwa присвоил бумагам компании рекомендацию "выше рынка, Citi - "покупать".

Xiaomi была основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, пароварки и тестеры воды, а также с весны 2024 года - электромобили. Продукция поставляется более чем в 100 стран.

Xiaomi
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