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Производство ювелирных изделий в ЕС выросло на 1% в 2023 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Производство ювелирных изделий в странах Европейского союза в 2023 году составило 4,363 млрд евро, что на 1% превысило показатель 2022 года, говорится в сообщении статистического управления ЕС.

Италия заняла первое место среди государств, выпустив украшения на сумму 1,559 млрд евро (36% общего объема). Далее следуют Франция - 1,44 млрд евро (33%), Германия - 507 млн евро (12%), Испания - 444 млн евро (10%) и Греция - 51 млн евро (1%).

Наиболее значительный рост производства в 2023 году показали Хорватия (на 26%), Чехия (на 25%) и Ирландия (на 20%). При этом самое резкое сокращение зафиксировали Литва (на 36%), Латвия (на 16%) и Италия (на 8%), отмечается в пресс-релизе Евростата.

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