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Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине

Индекс МосБиржи упал ниже 3280п на фоне комментариев о переговорах США-РФ по Украине
Фото: "Интерфакс"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник ускорил коррекцию вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне комментариев о промежуточных результатах переговоров США-РФ по Украине; индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов.

К 15:19 индекс МосБиржи составил 3277,04 пункта (-1%), индекс РТС - 1129,04 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снижаются в пределах 3,6%. В начале утренней сессии индекс МосБиржи поднимался выше 3360 пунктов, после чего днем "бычий" настрой ослаб и рынок дрейфовал чуть выше 3300 пунктов.

В лидерах отката выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,6%), "Ростелекома" (-3,1%), "Т-Технологии" (-2,6%), "Норникеля" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Аэрофлота" (-2%), "Северстали" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 15:19 по Москве составил 166,55 млрд рублей (из них 35,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 25,25 млрд рублей на бумаги банка ВТБ и 16,44 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире Первого канала, что встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде завершилась, в ходе переговоров российской и американской делегаций была затронута украинская проблематика, стороны договорились учитывать интересы друг друга и о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты.

"Мы договорились учитывать интересы друг друга, вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - добавил помощник президента РФ.

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде, но вряд ли она может состояться на следующей неделе, заявил Ушаков. Он не стал говорить о временных перспективах такой встречи, но, комментируя информацию о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: "Это вряд ли".

МосБиржа РТС США Украина Юрий Ушаков
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