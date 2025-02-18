РФ в 2024 году увеличила товарооборот продукции АПК с Египтом на 20% и Тунисом – на 30%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между РФ и Египтом в 2024 году вырос на 20%, между РФ и Тунисом – более чем на 30%. Об этом сообщает Минсельхоз по итогам переговоров министра сельского хозяйства Оксаны Лут с директором египетского агентства по устойчивому развитию Mostakbal Misr Бахой Эль-Ганнамом и гендиректором бюро по зерну Туниса Сальвой Бен Хадид Зуари.

Переговоры прошли в рамках III международного форума Global Grain and Pulses Forum 2025 в Дубае.

Согласно сообщению, основное место в структуре российских поставок на египетский рынок занимают пшеница, растительные масла, нут и горох. В свою очередь РФ импортирует цитрусовые, картофель и другую плодоовощную продукцию.

В Тунис Россия поставляет в основном пшеницу и масложировую продукцию, импортирует финики, оливковое масло и морепродукты.

В ходе обеих встреч были обсуждены перспективы расширения торговли.