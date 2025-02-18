Индекс МосБиржи просел ниже 3260 пунктов после переговоров в Эр-Рияде

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к вечеру скорректировался вниз на фоне фиксации прибыли игроками после завершения первого раунда переговоров представителей США и России в Эр-Рияде, на которых была затронута проблематика украинского конфликта.

Индекс МосБиржи опустился ниже 3260 пунктов после утреннего роста выше 3360 пунктов; лидировали в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-5,1%), Московского кредитного банка (-3,8%), "Северстали" (-3,5%) и "МТС" (-3,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,5% до 3258,76 пункта, индекс РТС снизился на 1,4% до 1123,91 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 февраля, составил 91,3398 рубля (-9,49 копейки).

Подешевели также акции "Ростелекома" (-3,1%), "АЛРОСА" (-2,9%), АФК "Система" (-2,5%), "Т-Технологии" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Эн+ Груп" (-2,3%), "Норникеля" (-2,3%), Совкомбанка (-2,2%), "Аэрофлота" (-2%), "Роснефти" (-2%), Сбербанка (-1,7% и -1,4% "префы"), "Газпрома" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Магнита" (-1,2%), "Татнефти" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), "ММК" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "НЛМК" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,5%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил "Первому каналу", что на переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде была затронута украинская проблематика, стороны договорились учитывать интересы друг друга и о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты.

Возможная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась, но вряд ли она может состояться на следующей неделе, заявил Ушаков.

Стороны договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД России.

Российские и американские переговорщики в Саудовской Аравии договорились работать над нормализацией дипломатических отношений между двумя странами, сообщило Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа США Тэмми Брюс.

Для разрешения украинского конфликта необходимо продолжительное взаимодействие, а не одна встреча и телефонный разговор, заявили во вторник в Госдепартаменте США после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии.

"Одного звонка, одной встречи недостаточно для установления прочного мира", - заявила Тэмми Брюс. Она также отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Американская и российская стороны рассмотрят вопросы сотрудничества, связанные в том числе с экономической сферой, сообщил Госдеп.

США и Россия предлагают трехступенчатый план украинского урегулирования, который будет состоять из перемирия, выборов на Украине и подписания окончательного соглашения, сообщила в соцсети журналист Fox News Жаки Генрих. По словам ее источников, Москва и Вашингтон считают проведение выборов на Украине ключевым условием успеха для процесса урегулирования. Других подробностей Генрих не привела.

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что всем сторонам, вовлеченным в ситуацию по Украине, нужно принять участие в урегулировании, в том числе и Евросоюзу. "Все, кто вовлечен в конфликт, должен быть на переговорах", - приводит Bloomberg слова Рубио после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии. "В какой-то момент ЕС нужен быть за столом переговоров", - пояснил госсекретарь.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в начале торгов во вторник обновил максимум с начала года на уровне 3360 пунктов на ожиданиях переговоров России и США, после чего перешел к коррекции. Вероятно, спекулятивно настроенные участники торгов решили зафиксировать прибыль по факту встречи российских и американских дипломатов. К тому же, как заявил Ушаков, несмотря на обсуждение вопросов сближения позиций, говорить о значительных результатах пока рано.

Внешний фон был неоднородным. В Китае индексы просели после ралли на позитивном новостном фоне: регулирование технологических компаний может смягчиться, а успехи Deep Seek поддерживают рынок. Февральский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW вышел чуть хуже прогнозов, но заметно лучше январского показателя. В среду состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики, в США выйдет статистика по новостройкам за январь, Росстат вечером представит недельные данные по динамике потребительских цен.

"В ближайшие дни при отсутствии геополитических новостей рынок может продолжить снимать техническую перегретость. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 февраля - 3175-3300 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, широкий рынок к окончанию торговой сессии находился под давлением продавцов, при сохранении волатильности. Несмотря на ряд позитивных заявлений из Саудовской Аравии, где состоялись переговоры между представителями России и США, инвесторы фиксируют часть роста последних сессий. Индекс МосБиржи просел, но находится на уровнях мая 2024 года.

Под давлением продаж оказались потенциальные бенефициары окончания конфликта вокруг Украины, которые могут выиграть за счет снижения ставки или снятия санкций: "Распадская", "Сегежа Групп", "Мечел", ВТБ, АФК "Система", отметил эксперт.

Компания "Софтлайн" (+0,2%, до 120,82 рубля) раскрыла неаудированные финансовые показатели за IV квартал 2024 года: оборот компании вырос на 28% (до 49,6 млрд рублей), валовая прибыль выросла на 17% г/г (до 13 млрд рублей). Чистая прибыль составила 777,9 млн руб. за квартал и 1,8 млрд рублей - за весь 2024 год (за год прибыль упала в 1,7 раза - ИФ). Финансовый директор компании Артем Тараканов сообщил, что "Софтлайн" планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 года, направить на это 1 млрд рублей.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций просел на фоне отсутствия конкретных новостей в отношении урегулирования украинского конфликта, хотя переговоры представителей в Саудовской Аравии в целом прошли на оптимистичной ноте.

Акции "СПБ Биржи" (+14,3%, до 261,2 рубля) продолжили ралли после начала торгов в выходные дни и во вторник достигали очередного пика с мая 2022 года (275,4 рубля). Не исключено, что участники торгов надеются на снятие американских санкций против биржи в случае успешности мирных переговоров США-РФ. Акции ПАО "Полюс" вернулись к повышению после нисходящей коррекции предыдущих сессий, а также на фоне стремления цен на золото в район исторического максимума $2968 за унцию.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI стремились к сопротивлениям $76 и $72,7 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках коррекции от района годовых минимумов. Во вторник при этом стало известно, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть. Рынок продолжает следить за поступающими геополитическими новостями, а публикация еженедельного отчета Минэнерго США по запасам из-за дополнительного выходного в США состоится в четверг.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдалась нейтральная динамика, индексы консолидировались у исторических максимумов, ожидая важных для всего мира новостей по урегулированию украинского конфликта. Российский рынок к завершению сессии ускорил коррекционное снижение, очевидно, спровоцированное главным образом фиксацией прибыли в ожидании конкретики по шагам выхода из геополитического кризиса. Представители РФ и США в среду на переговорах в Саудовской Аравии положили начало более конструктивному диалогу между двумя странами, который теперь предстоит продолжить на более высоких уровнях вплоть до переговоров Путина и Трампа. Новости в целом обнадеживающие, но теперь стоит дождаться оптимистичных сигналов из Украины и ЕС, позиция которых на данный момент выглядит крайне осторожной. Более того, европейский регион готовится принять очередной пакет санкций против РФ. Госсекретарь США Рубио при этом заявил, что западным странам придется отменить ограничения в случае урегулирования конфликта. Инвесторы в РФ могут продолжить фиксировать прибыль в ожидании конкретных позитивных сдвигов при сохранении общего оптимистичного настроя, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, индекс МосБиржи откатился ниже 3300 пунктов, но рынок все еще выглядит сильно перегретым, об этом свидетельствует индикатор RSI и значительное отклонение от скользящих средних. Поэтому коррекция может продолжиться, поддержку могут оказать уровни 3120 и 3000 пунктов, считает Иванов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,3%), стабильны США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,2%).

Председатель КНР Си Цзиньпин на закрытой встрече с ведущими представителями крупного бизнеса пообещал поддержку частному сектору, сообщает Trading Economics.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник снизил ключевую процентную ставку до 4,1% с 4,35% годовых на фоне прогресса в борьбе с высокой инфляцией, что совпало с консенсус-прогнозом. Это первое сокращение ставки с ноября 2020 года, то есть с разгара пандемии COVID-19. До этого ЦБ удерживал ее на максимальном за двенадцать лет уровне девять заседаний подряд (с ноября 2023 года).

RBA выразил растущую уверенность в том, что инфляция в стране устойчиво движется к середине целевого диапазона 2-3%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены умеренно подросли.

К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожала на 0,2% до $75,37 за баррель (+0,6% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,9% к уровню пятницы до $71,38 за баррель.

Котировки получают некоторую поддержку на фоне сообщений СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают вопрос о переносе на более поздние сроки запланированного на апрель начала наращивания нефтедобычи.

Эти публикации были опровергнуты вице-премьером Александром Новаком, который сказал, что на заседании 3 февраля мониторинговый комитет ОПЕК+ принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля и других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.

Компания "Транснефть", являющаяся акционером Каспийского трубопроводного консорциума, нефтеперекачивающая станция которого в Кавказском районе Кубани была накануне атакована беспилотными летательными аппаратами, сообщила со ссылкой на специалистов КТК, что для устранения последствий может потребоваться от полутора до двух месяцев. В результате объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться примерно на 30%.

В Минэнерго Казахстана заявили, что ограничений по приему казахстанской нефти в систему КТК в настоящее время нет.

Делегации России и США во вторник завершили первый день переговоров в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине. Если сторонам удастся достигнуть договоренности, то санкции против российского экспорта нефти могут быть отменены, что приведет к увеличению предложения на рынке и может оказать понижательное давление на цены.

Еще одним сдерживающим цены фактором остаются опасения, связанные с последствиями торговых войн, к которым может привести протекционистская политика президента США Дональда Трампа. Повышение пошлин и ухудшение условий международной торговли могут оказать негативное влияние на рост мировой экономики, что отразится и на спросе на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели расписки NanduQ (-4,6%), акции ПАО "Россети Юг" (-3,9%), "ТГК-1" (-3,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-3,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,6%), "Распадской" (-3,6%), МКПАО "Лента" (-3,5%), ПАО "Центральный телеграф" (-3,2%), "ТГК-14" (-3,2%).

Подорожали бумаги "СПБ биржи" (+14,3%), ПАО "Куйбышевазот" (+4%), "Мосэнерго" (+3,2%), ПАО "Генетико" (+3,1%), ПАО "Смарттехгрупп" (+3,1%), ПАО "Россети Волга" (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 231,65 млрд рублей (из них 49,19 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 37,13 млрд рублей на бумаги ВТБ и 23,85 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).