Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль немного дорожает к юаню на фоне дорожающей нефти.

За первую минуту торгов юань подешевел на 2,15 копейки, до 12,401 рубля. При этом юань оказался на 1,57 копейки выше уровня действующего официального курса.

"Курс рубля остается в районе 12,4-12,5 рубля за юань и 91-92 рублей за доллар. Успешный старт переговоров России и США, а также сильные комментарии Трампа позволяют участникам рынка сохранить позитивные ожидания. Кроме того, накануне Минфин заявил, что проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений на вывод почти согласован. Таким образом, правительство готовит условия для свободного входа и выхода иностранного капитала с отечественного фондового рынка. Настрой властей говорит о многом, и это допускает дальнейшее укрепление рубля в кратко- и среднесрочной перспективе. На этом фоне ожидаемая ранее нами коррекция, с движением курса в диапазон 12,5-13 рублей за юань, может так и не реализоваться, тем более что подготовка экспортеров к уплате февральских налогов вот-вот должна начаться. До конца недели курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих уровней. При этом не исключено его небольшое укрепление", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Участники рынка продолжают анализировать новости относительно переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде, в том числе посвященных подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Россия и США договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД России. Ведомство отметило, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений.

Россия и США договорились, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил глава МИД Сергей Лавров. Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Возможная встреча президентов Путина и Трампа обсуждалась на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, но вряд ли она может состояться на следующей неделе, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу" по итогам переговоров в Эр-Рияде, отвечая на вопрос, проложили ли дорогу делегации для встречи двух президентов.

Он не стал говорить о временных перспективах такой встречи, но, комментируя информацию о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: "Это вряд ли".

Переговоры между представителями США и России в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп. Он назвал переговоры "очень хорошими". Трамп добавил, что теперь более уверен в возможности решить кризис на Украине.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в среду на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из России.

Страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм "потолка" цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления "семерки", который может быть принят 24 февраля.

К 10:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,44% до $76,17 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,49%, до $72,19 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися переговоров США и России по Украине. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против российского нефтяного сектора, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает MarketWatch.