"Мосбиржа" 25 февраля запустит торги фьючерсом на акции индийских компаний

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 25 февраля начнет торги расчетным фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD, сообщила площадка.

Новый фьючерс предоставит возможность участвовать в движении цены акций самых ликвидных публичных компаний Индии. Розничным инвесторам он будет доступен после прохождения тестирования.

Параметры расчетного фьючерса: торговый код - INDIA, короткий код - ND, лот контракта - одна акция инвестиционного фонда, шаг цены - 0,001 доллара США, стоимость шага цены - 0,001 доллара США.

Сейчас на Мосбирже торгуются фьючерсы на ETF, которые инвестируют в акции из базы расчета индексов S&P 500, NASDAQ 100, DAX, Euro Stoxx 50, Hang Seng, Nikkei 225, DJ Industrial Average ETF, iShares Russell 2000 ETF и iShares MSCI Emerging Markets ETF.