Чистая прибыль Mercedes-Benz в IV квартале упала на 18%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG зафиксировал падение чистой прибыли в четвертом квартале 2024 года на 17,6%, сказано в отчетности компании.

В октябре-декабре чистая прибыль компании снизилась до 2,6 млрд евро с 3,16 млрд евро годом ранее. Выручка уменьшилась на 3,8%, до 38,45 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль в размере 2,42 млрд евро при выручке 38,12 млрд евро.

Рентабельность автомобильных операций снизилась до 7% с 9,8% годом ранее.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, в минувшем квартале уменьшилась на 1%, до 29,28 млрд евро, Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, - на 1%, до 5 млрд евро. Доход подразделения Mercedes-Benz Mobility уменьшился на 11,5% и составил 5,87 млрд евро.

Легковых автомобилей Mercedes-Benz в минувшем квартале продал на 1,1% больше, 520,1 тысячи единиц, реализация электромобилей сократилась на 10,5%. Реализация малотоннажных грузовиков снизилась на 15%.

По прогнозу компании, по итогам 2025 года продажи легковых авто и выручка всей группы будут чуть ниже уровня предыдущего года.

Компания также снизила дивиденды до 4,3 евро с 5,3 евро на акцию и намерена не более чем за два года выкупить собственные акции на сумму до 5 млрд евро.

Кроме того, она планирует сократить производственные расходы на 10% в период до 2027 года.

"Для обеспечения будущей конкурентоспособности компании во все более неопределенном мире мы принимаем меры к тому, чтобы сделать ее бережливее, быстрее и сильнее, а также готовим интенсивную кампанию по запуску ряда новых автомобилей", - заявил глава Mercedes-Benz Ола Каллениус.