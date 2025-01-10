Продажи автомобилей Mercedes-Benz снизились на 3% в 2024 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Mercedes-Benz (MBGn.DE) снизились на 3% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте компании.

В 2024 году было продано 1 млн 983,4 тыс. автомобилей Mercedes против 2 млн 43,8 тыс. в 2023 году.

Продажи в Европе уменьшились за год на 3% до 165,8 тыс., в Китае – на 7% до 171,4 тыс. В США продажи выросли на 9% до 88,3 тыс.

Реализация электромобилей (BEV) упала на 23% до 185,1 тыс. Отсутствие роста в этом сегменте может оказать дополнительное давление на автопроизводителя на фоне вступления в силу более жестких требований ЕС к сокращению выбросов CO2.

Между тем, в четвертом квартале 2024 года продажи BEV выросли на 16% по сравнению с предыдущим кварталом.

Котировки акций Mercedes-Benz растут на 2,5% в ходе торгов во Франкфурте в пятницу.