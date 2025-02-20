Рынок акций в четверг не удержался выше 3300п по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем в ожидании свежих геополитических новостей в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне вернувшейся к росту нефти (фьючерс на Brent поднялся к $76,5 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня поднимался выше 3300 пунктов, но не смог удержать этот рубеж из-за укрепления рубля; лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+6%) и "Русала" (+3,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3292,62 пункта (+0,7%, максимум дня - 3325,5 пункта), индекс РТС - 1171,89 пункта (+2,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, составил 88,5103 руб. (-1,92 рубля).

Подорожали также акции АФК "Система" (+3,6%), "Магнита" (+3,5%), "НОВАТЭКа" (+3,2%), "Аэрофлота" (+2,9%), "Газпром нефти" (+1,8%), "НЛМК" (+1,7%), "Роснефти" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "ММК" (+1,2%), "Норникеля" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1,1% "префы").

Годовая выручка МКПАО "Яндекс" (+0,3%, до 4648 рублей) впервые превысила 1 трлн рублей: показатель по итогам 2024 года вырос на 37%, до 1,095 трлн рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA выросла в 1,6 раза, до 188,6 млрд рублей.

По итогам 2025 года "Яндекс" ожидает роста выручки более чем на 30%, а скорректированный показатель EBITDA составит не менее 250 млрд рублей.

Менеджмент "Яндекса" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2024 год в размере 80 рублей на акцию. Рекомендуемая сумма дивидендов аналогична той, которая была утверждена в качестве выплат за I полугодие 2024 года. Внеочередное собрание акционеров "Яндекса" утвердило дивиденды в 80 рублей за акцию в сентябре 2024 года, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с прошлого года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. По итогам 2024 года скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по МСФО выросла на 94%, до 100,9 млрд рублей.

"Мечел" (+0,2%) в конце прошлого года договорился с кредиторами о переносе сроков погашения 35 млрд рублей основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, говорится в отчете компании. Также компания привлекла у одного из российских банков кредит с лимитом 28 млрд рублей на пополнение оборотного капитала сроком до 2030 года.

Подешевели в четверг акции "РусГидро" (-0,2%).

Россия и Украина имеют много возможностей для достижения договоренностей в целях нормализации ситуации, заявил накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. "Шансы на мирное соглашение для Украины, России - хорошие", - приводит Bloomberg его слова.

Также он сказал, что в рамках мер по разрешению кризиса на следующей неделе в Вашингтон должны прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер.

Вместе с тем Уолтц заявил, что отношения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского развиваются в неверном направлении.

По его словам, еще не все поняли, что "эпоха затяжной бесконечной войны завершилась". Он подчеркнул, что Трамп собирается завершить кризис на Украине и все должны принять это. При этом он подверг критике "нелепую риторику" в отношении планов Трампа, в том числе в связи с желанием Вашингтона обрести доступ к редкоземельным металлам на Украине.

Президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами, подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании урегулирования украинского конфликта. "Нужно действовать, нужно действовать быстрее, эта война идет в неправильном направлении", - сказал Трамп.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости имеет возможность как наращивать, так и ослаблять или вообще отменить санкции в отношении России, сообщило в четверг агентство Bloonmberg. "США готовы как усиливать, так и ослаблять санкции против России", - приводит агентство слова министра. Кроме того, Бессент подчеркнул, что "если это будет необходимо, можно отменить санкции против России".

Тем временем опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции.

Инфляция в РФ с 11 по 17 февраля составила 0,17% после 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января. С начала месяца рост цен к 17 февраля составил 0,47%, с начала года - 1,71%.

Из данных за 17 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 февраля немного ускорилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в четверг находился под властью покупателей и пытался закрепиться выше рубежа 3300 пунктов, однако вечером скорректировался под давлением укрепления рубля. Рубль обновил многомесячные максимумы, а цены на нефть принципиально не менялись.

На внешнем контуре ситуация была спокойной. Народный банк Китая сохранил ключевые ставки без изменений, в США в опубликованных протоколах последнего заседания ФРС отмечено, что регулятор обеспокоен инфляцией, связанной с внешнеторговыми тарифами и экономическими планами Трампа, а участники Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС считают, что процесс возвращения инфляции к 2% может замедлиться. В пятницу ожидается публикация предварительных февральских индексов деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. На российском рынке "Распадская" опубликует финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2024 года.

"Фактор пятницы и возможные попытки дальнейшего укрепления рубля могут сдерживать покупателей в конце недели. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 февраля - 3200-3350 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, широкий рынок в очередной раз позитивно отреагировал на геополитические новости. Акции "Яндекса" подросли на фоне публикации финансового отчета за IV квартал 2024 года и планов менеджмента обсудить вопрос о выплате итоговых дивидендов за 2024 год в размере 80 руб. на акцию. В 2025 году "Яндекс" планирует нарастить выручку на 30% и заработать EBITDA в размере 250 млрд руб.

Слабо выглядели акции "Мечела", который раскрыл операционные и финансовые результаты за 2024 год: компания сократила производство чугуна и стали на 6% и 4% соответственно, а добычу угля увеличила на 5%. Финансовые результаты оказались более печальными: выручка потеряла 5%, операционная прибыль 78%, а убыток превысил 37 млрд руб., отметил эксперт.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, рынок акций РФ продолжил рост на фоне улучшения отношений РФ и США. Акции "Яндекс" подросли на фоне неплохой отчетности по МСФО за IV квартал и планов менеджмента рекомендовать дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию. "Индекс МосБиржи на дневном графике находится ниже 50-дневной экспоненциальной средней, а индекс RSI фиксирует перекупленность индикатора. Предполагаем, что в ближайшие дни возможно снижение индекса до уровня поддержки 3145 пунктов", - считает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций подрос в ожидании поступления новой порции обнадеживающих геополитических новостей.

Акции "Аэрофлота" выросли на надеждах улучшения геополитической обстановки и, как следствие, расширения географии полетов и финансового состояния компании. Котировки бумаг "Русала" поддерживает достижение ценами на алюминий максимума с мая 2024 года. "Яндекс" в четверг представил финансовые результаты за IV квартал лучше консенсуса, а руководство компании анонсировало возможную выплату дивидендов за 2024 год в размере 80 руб. на акцию с доходностью 1,7%, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единой динамики. Индексы консолидировались у исторических максимумов, а рынки продолжали оценивать поступающие экономические и геополитические сигналы. Индексы МосБиржи и РТС вместе с рублем при этом продолжили повышение, ожидая новостей о возможной встрече Трампа и Путина, а также в ожидании ослабления санкций в случае успешности мирных переговоров. В ближайшие недели в РФ также активизируется сезон квартальных отчетностей, и, соответственно, могут поступать дивидендные новости, считает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение недельной инфляции в РФ является позитивным фактором, но показатели (с учетом годовой инфляции) находятся на высоких уровнях, которые оставляют мало надежд на смягчение монетарной политики Банка России.

Техническая картина по индексу МосБиржи противоречивая. Индикатор вновь тестирует отметку 3300 пунктов, которую ранее многие называли важной целью роста. Однако этот уровень уже проторгован и не должен стать серьезным препятствием для продолжения подъема. С другой стороны, у рынка есть незакрытый "гэп" от 13 февраля, и индексу МосБиржи неплохо бы спуститься в район 3000 пунктов. Таким образом, рекомендуется иметь свободные деньги для покупок при реализации последнего сценария, который не является обязательным, считает Антонов.

Акции Сбербанка (315,3 рубля) пытаются прорваться через сопротивление 316 руб. При удаче следующей целью роста станет район прошлогодних максимумов - 330 руб. Однако фундаментально более интересны акции Т-банка и Совкомбанка. Но при этом стоит помнить, что укрепление рубля негативно для банков из-за переоценки валютных позиций, поэтому кредитные организации в ближайшее время могут начать демонстрировать временное снижение темпов роста прибыли, предупреждает представитель компании "Алор брокер".

Зарубежные фондовые площадки

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX и FTSE просели на 0,3-0,7%, CAC 40 подрос на 0,1%), "минусуют" США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,8-1,3%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже не изменилась - 3,6%. Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, четвертый месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

Нефть

На нефтяном рынке в четверг цены растут после утренней просадки.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $76,49 за баррель (+0,6% и +0,3% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $72,62 за баррель (+0,4% и +0,4% накануне).

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 20:00 по Москве. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет укажет на рост запасов нефти на 3 млн баррелей.

Поддержку ценам на нефть оказывают данные о холодной погоде в США, из-за которой добыча нефти в стране могла сократиться на 120-150 тыс. баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере Штатов ожидается потепление.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции "ВСМПО-Ависма" (+17,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+12,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+11,1%), "ИК Русс-Инвест" (+6,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+5,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+5,8%), ПАО "Россети Центр" (+5,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (+5,1%).

ПАО "ТГК-14" (+4,1%) в 2024 году получило 1,555 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 1,5% больше, чем в 2023 году, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 13,6%, до 19,1 млрд рублей. В ее структуре выросли доходы от реализации теплоэнергии, электроэнергии и мощности, при этом снизились доходы от технического присоединения потребителей к сетям.

Подешевели акции ПАО "Ютэйр" (-4,7%), расписки NanduQ (-2,7%), бумаги "Аптечной сети 36,6" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,89 млрд рублей (из них 12,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,04 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,87 млрд рублей на акции ВТБ).