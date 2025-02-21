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"Распадская" завершила 2024 год с убытком, EBITDA упала на 58%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Распадская" завершило 2024 год с чистым убытком в размере $133 млн по сравнению с прибылью в $440 млн годом ранее, сообщила компания.

Рентабельность по прибыли была отрицательная - минус 8% по сравнению с 20% год назад.

EBITDA упала на 58%, до $291 млн ($689 млн в 2023 году, консенсус - $316 млн).

Компания определила подразделения, в которых возможно досрочное прекращение добычи с учетом пересмотра производственных планов, затрат, средних цен реализации продукции, налоговой нагрузки и других факторов. Сумма обесценения этих активов составила $205 млн. Компания также признала обесценение активов на $2 млн по итогам переоценки резервов на восстановление участков двух закрытых шахт.

Чистый денежный отток от операционной деятельности за вычетом капитальных вложений составил $295 млн (чистый денежный приток в 2023 году - $57 млн).

Денежные средства и эквиваленты плюс краткосрочные депозиты сократились на 74% в годовом выражении, до $87 млн на конец 2024 года ($332 млн годом ранее) в связи с финансированием текущей деятельности и капитальных вложений.

Capex составил $294 млн по сравнению с $220 млн на фоне продолжения реализации долгосрочной инвестпрограммы.

Выручка угольной компании сократилась на 21%, до $1,743 млрд против $2,848 млрд (консенсус - $1,766 млрд).

"В 2024 году компания не смогла полностью выполнить свои производственные планы. Общий объем добычи рядового угля снизился на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил 18,5 млн тонн", - говорится в сообщении.

Распадская
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