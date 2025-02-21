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Совет директоров "Распадской" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Распадская" на заседании, которое состоялось 20 февраля, рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании.

С лета прошлого года "Распадская" находится в SDN List Минфина США.

Угольная компания последний раз выплачивала дивиденды за III квартал 2021 года. Дивидендная политика "Распадской" предусматривает выплаты акционерам раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz (93,2%). Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) находится в санкционных списках Великобритании и ЕС, Evraz включен в британский санкционный лист. Под ограничения также подпали партнер Абрамовича Евгений Швидлер, основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов. В январе этого года АО "Евраз НТМК", которое является головной структурой для основных российских предприятий группы Evraz, было внесено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Evraz Распадская США
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