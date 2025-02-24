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"Россети Юг" в 2024 году увеличили затраты на инвестпрограмму на 21%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Юг" в 2024 году направило на развитие электросетевого комплекса в регионах присутствия 6,6 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ компании.

За счет данных средств были построены и реконструированы 1,4 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП), введены 269 МВА энергетических мощностей.

В частности, инвестиции в строительство и модернизацию электросетевого хозяйства в Ростовской области составили 4,3 млрд рублей. В регионе построены и реконструированы 975 км ЛЭП, введено 228 МВА новых мощностей. В числе реализованных инвестпроектов - модернизация энергооборудования на подстанциях 110 кВ, реконструкция ЛЭП распределительной сети 0,4 кВ протяженностью 20 км в ст. Жуковская Дубовского района и двух линий электропередачи 35 кВ в Белокалитвинском районе.

В развитие электросетей в Астраханской области "Россети Юг" вложили 921 млн рублей. В регионе построены и реконструированы 137 км ЛЭП и введено 21,4 МВА. Модернизирована подстанция 35 кВ "Началово" с увеличением трансформаторной мощности в два раза, построены электросети для развития малого и среднего бизнеса, промышленного производства.

Объем инвестиций в электросетевой комплекс Волгоградской области составил 891 млн рублей. Здесь построено и реконструировано 145 км линий электропередачи, введено 14,7 МВА мощностей. В числе ключевых инвестпроектов прошлого года - реконструкция подстанций 110 кВ в Еланском, Котовском, Котельниковском, Чернышковском, Суровикинском районах, строительство двух энергообъектов для технологического присоединения к сетям торгово-логистического центра на 5 тыс. рабочих мест в Волгограде.

В развитие электросетевого комплекса Калмыкии инвестировано 490 млн рублей. В 2024 году в республике построены и реконструированы 134 км ЛЭП, введено 4,6 МВА новых мощностей. В рамках инвестпрограммы в республике реализованы крупные проекты по подключению к электросетевой инфраструктуре новой солнечной электростанции в Лаганском районе, технологическому присоединению объектов в микрорайоне "Молодежный" в Элисте, для чего построено более 5 км кабельных линий электропередачи 10 кВ.

На строительство энергообъектов для подключения потребителей льготной категории "Россети Юг" в 2024 году направили почти 3 млрд рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников энергетики построили 502 км ЛЭП и ввели в эксплуатацию 64 МВА трансформаторной мощности.

ПАО "Россети Юг" занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе, осуществляет транспортировку электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии.

Россети Юг
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