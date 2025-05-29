"Россети" оптимизируют инвестпрограмму на фоне текущей макроэкономической ситуации

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" будет оптимизирована на фоне ситуации в экономике и для поддержания сбалансированной финмодели работы компании, сообщается в проекте ее годового отчета за 2024 год.

"В период 2025-2028 гг. финансирование запланировано в объеме более 2 трлн руб. Однако с учетом текущей макроэкономической ситуации, в целях формирования и поддержания сбалансированной финансово-экономической модели функционирования ПАО "Россети" и оптимального уровня долговой нагрузки, инвестиционная программа будет оптимизирована в рамках процедуры корректировки в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 01.12.2009 No 977", - отмечается в документе.

Пока там приводятся планы вложить в инвестпрограмму в 2025 году 760 млрд руб., в 2026 году - 568 млрд руб., в 2027 году - 433 млрд руб. и в 2028 году - 410 млрд руб. По итогам 2024 года объем финансирования инвестпрограммы "Россетей" составил 659,5 млрд руб. после 536,9 млрд руб. годом ранее. "Финансирование в 2024 году было увеличено на 122,6 млрд руб. (или на 23%) по отношению к предыдущему году и было обеспечено на 42% собственными средствами, а на 20% - платой за технологическое присоединение. Доля привлеченных средств составила 20%", - поясняется в документе.

"Что касается 2025 года, то в приоритете остаются Восточный полигон, электроснабжение Москвы и других мегаполисов, крупнейших предприятий на Ямале, в Туве, Хабаровском крае. В Приморье строим подстанцию 500 кВ "Варяг" и транзит протяженностью почти 500 км. Эта инфраструктура позволит снизить риск энергодефицита на юге края, где находятся Владивосток, экспортные порты", - приводится в документе комментарий замглавы компании Алексея Мольского.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.