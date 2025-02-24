"Роствертол" в 2024 году снизил чистую прибыль по РСБУ в 3,5 раза

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - АО "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 375,033 млн рублей, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

При этом выручка выросла на 15% - до 57,579 млрд рублей. Коммерческие расходы предприятия возросли на 25,6%, до 1,435 млрд рублей, управленческие - на 26,5%, до 2,514 млрд рублей.

Основные финпоказатели АО "Роствертол" (в тысячах рублей):

Показатель 2024 год 2023 год Динамика Выручка 57 578 579 50 060 164 +15% Себестоимость продаж 50 637 374 43 887 718 +15,4% Валовая прибыль 6 941 205 6 172 446 +12,5% Прибыль от продаж 2 992 045 3 042 795 -1,7% Прибыль до налогообложения 441 193 1 738 537 -3,9 раза Чистая прибыль 375 033 1 327 502 -3,5 раза

Кредиторская задолженность АО "Роствертол" в прошлом году выросла с 44,789 млрд рублей до 50,788 млрд рублей, дебиторская сократилась с 68,568 млрд рублей до 66,483 млрд рублей.

В отчетности отмечается, что в июле 2024 года "Роствертол" присоединил к себе дочернее АО "Авиаприборный ремонтный завод" (АО "АПРЗ", Батайск, Ростовская область) с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого общества. Записи о завершении реорганизации и о прекращении деятельности АПРЗ были внесены в ЕГРЮЛ 12 декабря 2024 года.

"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих.

"Роствертол" - один из крупнейших российских производителей вертолетной техники.