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"Роствертол" в 2024 году снизил чистую прибыль по РСБУ в 3,5 раза

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - АО "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 375,033 млн рублей, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

При этом выручка выросла на 15% - до 57,579 млрд рублей. Коммерческие расходы предприятия возросли на 25,6%, до 1,435 млрд рублей, управленческие - на 26,5%, до 2,514 млрд рублей.

Основные финпоказатели АО "Роствертол" (в тысячах рублей):

Показатель2024 год2023 годДинамика
Выручка57 578 57950 060 164+15%
Себестоимость продаж50 637 37443 887 718+15,4%
Валовая прибыль6 941 2056 172 446+12,5%
Прибыль от продаж2 992 0453 042 795-1,7%
Прибыль до налогообложения441 1931 738 537-3,9 раза
Чистая прибыль375 0331 327 502-3,5 раза

Кредиторская задолженность АО "Роствертол" в прошлом году выросла с 44,789 млрд рублей до 50,788 млрд рублей, дебиторская сократилась с 68,568 млрд рублей до 66,483 млрд рублей.

В отчетности отмечается, что в июле 2024 года "Роствертол" присоединил к себе дочернее АО "Авиаприборный ремонтный завод" (АО "АПРЗ", Батайск, Ростовская область) с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого общества. Записи о завершении реорганизации и о прекращении деятельности АПРЗ были внесены в ЕГРЮЛ 12 декабря 2024 года.

"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих.

"Роствертол" - один из крупнейших российских производителей вертолетной техники.

Вертолеты России Ростех Ростовская область АПРЗ Роствертол
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