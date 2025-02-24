"Роствертол" в 2024 году снизил чистую прибыль по РСБУ в 3,5 раза
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - АО "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 375,033 млн рублей, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.
При этом выручка выросла на 15% - до 57,579 млрд рублей. Коммерческие расходы предприятия возросли на 25,6%, до 1,435 млрд рублей, управленческие - на 26,5%, до 2,514 млрд рублей.
Основные финпоказатели АО "Роствертол" (в тысячах рублей):
|Показатель
|2024 год
|2023 год
|Динамика
|Выручка
|57 578 579
|50 060 164
|+15%
|Себестоимость продаж
|50 637 374
|43 887 718
|+15,4%
|Валовая прибыль
|6 941 205
|6 172 446
|+12,5%
|Прибыль от продаж
|2 992 045
|3 042 795
|-1,7%
|Прибыль до налогообложения
|441 193
|1 738 537
|-3,9 раза
|Чистая прибыль
|375 033
|1 327 502
|-3,5 раза
Кредиторская задолженность АО "Роствертол" в прошлом году выросла с 44,789 млрд рублей до 50,788 млрд рублей, дебиторская сократилась с 68,568 млрд рублей до 66,483 млрд рублей.
В отчетности отмечается, что в июле 2024 года "Роствертол" присоединил к себе дочернее АО "Авиаприборный ремонтный завод" (АО "АПРЗ", Батайск, Ростовская область) с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого общества. Записи о завершении реорганизации и о прекращении деятельности АПРЗ были внесены в ЕГРЮЛ 12 декабря 2024 года.
"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих.
"Роствертол" - один из крупнейших российских производителей вертолетной техники.