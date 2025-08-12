Поиск

"Вертолеты России" в I полугодии получили чистый убыток по РСБУ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - АО "Вертолеты России" в I полугодии 2025 года получило 2,5 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 5,5 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка сократилась на 25%, до 9,1 млрд рублей. Наибольший вклад в общий показатель внесли доходы от сервисного обслуживания и оказанных услуг (4,4 млрд рублей), а также от реализации товаров для перепродажи, готовой продукции (2,7 млрд рублей).

Себестоимость продаж составила более 5,8 млрд рублей (+8%), а валовая прибыль, таким образом, - 3,3 млрд рублей (в 2 раза меньше, чем год назад). Существенное давление на финансовый результат компании оказали управленческие и прочие расходы (4 млрд и 3,8 млрд рублей соответственно).

Долгосрочные обязательства "Вертолетов" на конец полугодия составили 8,3 млрд рублей против 8,5 млрд руб. на конец 2024 года. В частности, долгосрочные заемные средства остались на уровне 5 млрд рублей. Краткосрочные обязательства были на отметке 80,9 млрд против 85,9 млрд рублей, относящиеся к ним заемные средства - 1,2 млрд против 32 млн рублей.

"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих. Холдинг контролирует госкорпорация "Ростех".

