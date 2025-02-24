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Рынок акций начал неделю с роста выше 3300п по индексу МосБиржи

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги в понедельник умеренным ростом, быстро отыграв локальным снижением негатив от утверждения ЕС 16-го пакета антироссийских санкций, а также санкций к РФ со стороны Великобритании; инвесторы продолжают ожидать новостей относительно российско-американских переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи сумел превысить 3300 пунктов после локального снижения в район 3270 пунктов, в лидерах роста выступили акции МКБ (+4,8%), ПАО "Группа "Позитив" (+4,2%) и "ММК" (+4,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3303,63 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1179,86 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 февраля, составил 88,2065 руб. (+3,89 копейки).

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