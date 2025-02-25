Рынок акций РФ открылся ростом индекса IMOEX2 на 1,1%, лидируют "Эн+" и "Русал"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник продолжил рост на сохраняющихся ожиданиях скорой встречи президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; также оптимизм инвесторов подогрели заявления президента РФ Владимира Путина о готовности поставлять алюминий в США и предложении о возможном совместном энергометаллургическом мегапроекте в Сибири. Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 1,1% к уровню закрытия основной сессии накануне, лидерами подъема выступили акции "Эн+ груп" (+10%) и ОК "Русал" (+8,4%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3340,53 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 февраля, составляет 88,2065 руб. (+3,89 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+6,4%), "РусГидро" (+6%), "АЛРОСА" (+2,7%), "Газпрома" (+2,6%), "Мечела" (+2,5%), "Северстали" (+2%), "ММК" (+2%), "НЛМК" (+1,8%), "Роснефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Т-Технологии" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,5% "префы").

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,3%).

Россия могла бы вернуть себе статус крупного поставщика алюминия на американский рынок, оказав тем самым стабилизирующее влияние на цены. Более того, страны могли бы подумать над совместной реализацией энергометаллургического мегапроекта в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин накануне в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Отвечая на просьбу прокомментировать торговую и тарифную политику новой администрации Белого дома, Путин напомнил, что США ввозят порядка 40% от внутреннего потребления алюминия в стране, а Россия по состоянию на 2017 год обеспечивала примерно 15% импорта на американский рынок. Сейчас место главного экспортера в США заняла Канада.

"Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 млн тонн на американском рынке продать. Это не повлияло бы существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, все-таки оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен", - заявил Путин.

Кроме того, по словам Путина, стоит подумать о реализации совместно с американскими компаниями планов строительства новой ГЭС в Красноярском крае и создании дополнительных производств алюминия; этот инвестпроект, по предварительным оценкам, будет стоить порядка $15 млрд.

"Здесь есть над чем подумать, так же, как и над совместной работой по редким, редкоземельным металлам, да и по другим направлениям, включая, например, энергетику", - заключил российский президент.

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно.

"В то же время я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что рассчитывает в недалеком будущем провести встречу с Путиным, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Встреча с Путиным состоится скоро", - приводит агентство слова Трампа.

Также Трамп заявил, что США заинтересованы в ресурсах России, в частности в редкоземельных металлах. "У России есть то, что нам требуется. В частности, редкоземельные металлы", - приводит слова Трампа Bloomberg.

Трамп считает, что конфликт на Украине можно решить в ближайшие несколько недель, если подойти к этому с умом. "Я думаю, война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Тем временем, Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования украинского конфликта. Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов СБ ООН не применил право вето. Предложенные РФ и другими странами поправки не были приняты.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, рынок акций РФ с начала недели продолжает рост в ожидании геополитического позитива по Украине, несмотря на введение очередного пакета антироссийских санкций со стороны ЕС и Великобритании.

Индекс МосБиржи закрепляется выше отметки 3300 пунктов и по-прежнему остается перегретым. В случае коррекции рынок может опуститься до отметок вблизи 3120 пунктов, считает представитель "Финама".

В США накануне просели третьи торги подряд индексы акций S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-1,2%), но подрос Dow Jones (+0,1%).

Внимание инвесторов на текущей неделе будет сосредоточено на пересмотренных данных об изменении ВВП США в IV квартале, которые будут опубликованы в четверг, а также на корпоративных отчетностях, включая квартальные результаты Nvidia в среду.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,2%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены растут.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $75,17 за баррель (+0,5%), апрельская цена WTI - $71,16 за баррель (+0,7%).