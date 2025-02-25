Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник продолжил рост на сохраняющихся ожиданиях скорой встречи президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности России поставлять алюминий в США и предложении о возможном совместном с США энергометаллургическом мегапроекте в Сибири. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,9%, причем второй преодолел рубеж 1200 пунктов; лидерами подъема выступают акции "Эн+ груп" (+15,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3366,37 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1201,91 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 февраля, составляет 88,2065 руб. (+3,89 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+8,5%), "РусГидро" (+8,4%), ОК "Русал" (+8,4%), "ММК" (+4,6%), "Газпрома" (+4%), "НЛМК" (+3,9%), "АЛРОСА" (+3,6%), "Северстали" (+2,9%), АФК "Система" (+2%), "Роснефти" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Т-Технологии" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "Магнита" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), ВТБ (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве (с учетом утренней сессии) составил 29,47 млрд рублей (из них 4,38 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 3,95 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,51 млрд рублей на акции ВТБ).

Россия могла бы вернуть себе статус крупного поставщика алюминия на американский рынок, оказав тем самым стабилизирующее влияние на цены. Более того, страны могли бы подумать над совместной реализацией энергометаллургического мегапроекта в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин накануне в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 млн тонн на американском рынке продать. Это не повлияло бы существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, все-таки оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен", - заявил Путин.

Кроме того, по словам Путина, стоит подумать о реализации совместно с американскими компаниями планов строительства новой ГЭС в Красноярском крае и создании дополнительных производств алюминия; этот инвестпроект, по предварительным оценкам, будет стоить порядка $15 млрд.

"Здесь есть над чем подумать, так же, как и над совместной работой по редким, редкоземельным металлам, да и по другим направлениям, включая, например, энергетику", - заключил российский президент.

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно.

"В то же время я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что рассчитывает в недалеком будущем провести встречу с Путиным, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Встреча с Путиным состоится скоро", - приводит агентство слова Трампа.

Трамп считает, что конфликт на Украине можно решить в ближайшие несколько недель, если подойти к этому с умом. "Я думаю, война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Тем временем, Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования украинского конфликта. Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов СБ ООН не применил право вето. Предложенные РФ и другими странами поправки не были приняты.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США проголосовали против резолюции ООН, обвиняющей Россию, так как она противоречила усилиям по урегулированию ситуации на Украине.

Комментарии аналитиков

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи пытается вырваться из боковика вверх.

Относительная нейтральность новых антироссийских санкций ЕС и Великобритании и прозвучавшие вечером в понедельник позитивные высказывания из-за океана привели к сильному спросу на российские бумаги в ходе вечерней сессии. Индекс МосБиржи ускорил подъем, тем самым сделав заявку на выход из боковика вверх, отмечает эксперт.

"Похоже, что сейчас начал срабатывать "эффект толпы". За последние два месяца рынок вырос более чем на 40% – это почти вдвое больше, чем дают депозиты за год. Многие инвесторы боятся опоздать к раздаче доходностей и начинают "вытаскивать" деньги из безрисковых активов, вкладывая их в акции. Если это так, то рост рынка обещает продолжиться на подпитке свежими деньгами", - считает эксперт.

Лучше рынка выглядят акции "Эн+" и "Русала" – в них просто произошел отскок "по факту" после объявления о санкциях на первичный алюминий. Среднесрочно на бумаги взгляд сохраняется умеренно негативный из-за практически потери "Русалом" европейского рынка и высокого уровня долга компании, считает Антонов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова ожидает, что при поддержке позитивных настроений индекс МосБиржи попытается протестировать "круглый" уровень 3400 пунктов.

"Внешний фон снова двигает рынок: в ожидании очередной встречи России и США, а также на фоне ряда заявлений президентов обеих стран индекс МосБиржи продолжает подъем, легко отыграв негатив от утверждения 16-го пакета санкций ЕС", - отмечает эксперт.

Во вторник рынок акций продолжает подъем, отыгрывая комментарии президента РФ о готовности поставлять алюминий в США и предложение о возможном совместном проекте в Сибири. Индекс МосБиржи будет пытаться проторговать "круглый" уровень 3400 пунктов и выйти в диапазон 3420-3460 пунктов, считает Крылова.

Зарубежные фондовые площадки

В США накануне просели третьи торги подряд индексы акций S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-1,2%), но подрос Dow Jones (+0,1%).

Внимание инвесторов на текущей неделе будет сосредоточено на пересмотренных данных об изменении ВВП США в IV квартале, которые будут опубликованы в четверг, а также на корпоративных отчетностях, включая квартальные результаты Nvidia в среду.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF во вторник составили 300 млрд юаней ($41,3 млрд).

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 200 млрд юаней.

Банк Кореи во вторник понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 2,75% годовых, говорится в сообщении регулятора. Аналитики в среднем также прогнозировали снижение до 2,75%, по данным Trading Economics. Нынешний уровень ставки является минимальным с сентября 2022 года.

ЦБ также ухудшил прогноз роста экономики страны в текущем году до 1,5% с 1,9% из-за влияния внешнеторговой политики США и внутренних политических ситуаций.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут на фоне введения Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $75,04 за баррель (+0,4% и +0,5% накануне), апрельская цена фьючерса на WTI - $71,03 за баррель (+0,5% и +0,4% в понедельник).

Госдепартамент США сообщил, что под санкции подпадают физические, юридические лица и суда, связанные с нефтехимической промышленностью и транспортировкой иранской нефти.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров по Украине и ждут возобновления поставок нефти из иракского Курдистана.

Ранее стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции. Заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил в понедельник, что экспорт нефти будет возобновлен, как только будет получено согласие турецкой стороны, с которой обсуждаются технические аспекты восстановления поставок. Он выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшие пару дней.