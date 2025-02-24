Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Россия готова поставлять Штатам 2 млн т алюминия

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия могла бы вернуть себе статус крупного поставщика алюминия на американский рынок, оказав тем самым стабилизирующее влияние на цены. Более того, страны могли бы подумать над совместной реализацией энергометаллургического мегапроекта в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин, отвечая на просьбу прокомментировать торговую и тарифную политику новой администрации Белого дома, напомнил, что США ввозят порядка 40% от внутреннего потребления алюминия стране, а Россия по состоянию на 2017 год обеспечивала примерно 15% импорта на американский рынок. Сейчас место главного экспортера в США заняла Канада.

"Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 млн тонн на американском рынке продать. Это не повлияло бы существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, все-таки оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен", - заявил Путин.

"Кроме того, и что самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Ну, например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой ГЭС и создания дополнительных производств алюминия. Ведь алюминий - это прежде всего энергия, и, желательно, дешевая энергия. Гидроэнергия - она дешевая, и, кроме всего прочего, она еще и экологически чистая. Поэтому там есть, повторю, еще с советских времен были такие планы. Это, правда, капиталоемкий, инвестиционноемкий проект. По предварительным оценкам он стоил, или будет стоить в сегодняшних ценах, где-то $15 млрд. Мы можем подумать над этим", - сказал президент.

Политика Дональда Трампа заключается в том, чтобы размещать производство на территории США, констатировал Путин, но, по словам президента, "если их компании американские будут работать у нас, это тоже выгода, и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок, по абсолютно приемлемым рыночным ценам".

"Здесь есть над чем подумать, так же, как и над совместной работой по редким, редкоземельным металлам, да и по другим направлениям, включая, например, энергетику", - заключил российский президент.